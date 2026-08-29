Rahul Gandhi: ''काँग्रेसचा इतिहासच दलितविरोधी'', राहुल गांधींच्या आरोपांनंतर भाजपचा जोरदार पलटवार

काँग्रेस खासदार आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याकडून भाजपवर दलितविरोधी असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने त्यावर तीव्र शब्दांत प्रत्युत्तर दिले आहे. राहुल गांधी केवळ स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी दलित समाजाचा वापर केल्याचा आरोप भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गुरू प्रकाश पासवान आणि डॉ. सुधांशू त्रिवेदी यांनी पत्रकार परिषदेत केला. .पत्रकार परिषदेत बोलताना पासवान म्हणाले की, काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांचा खरा चेहरा दलितविरोधी आहे. वायनाडमध्ये उमेदवारी अर्ज भरताना काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना खोलीबाहेर उभे राहावे लागले होते, दलितांचे स्थान खोलीच्या बाहेर आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..पुद्दुचेरीचे माजी मुख्यमंत्री नारायणस्वामी यांनी राहुल गांधींची चप्पल उचलल्याचा संदर्भ देत ही काँग्रेसची खरी मानसिकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय काँग्रेसने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, बाबू जगजीवन राम आणि हरियाणामधील नेत्या कुमारी शैलजा यांच्यासोबत कसा व्यवहार केला, हे जनतेला चांगले ठाऊक असल्याचे सांगत काँग्रेसला फक्त मतांसाठीच दलित समाजाची आठवण येते, असा टोला त्यांनी लगावला..भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनीही राहुल गांधींवर निशाणा साधला. ते म्हणाले की, ज्या घटनेत कोणताही जातीय दृष्टिकोन नव्हता, तिथेही खोटा नरेटिव्ह तयार करून देशात विसंवाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.