Mamata Banerjee: भाजप समाजात फूट पाडत आहे: मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, केंद्र सरकारने लोककल्याणकारी योजनांचा निधी रोखला!

बेलदा: ''भाजप समाजातील विविध घटकांत भांडणे लावून देतो आणि त्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन देशाची लूट करत आहे, त्यामुळे सर्वांत आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करायला हवे,'' असा दावा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आज पश्चिम मेदिनीपूरमधील बेलदा येथे केला. .भाजपने ममतांविरोधात 'आरोपपत्र' या पुस्तिकेत त्यात तृणमूल सरकारवर विविध आरोप करण्यात आले आहेत. यामुळे संतापलेल्या ममता यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली आहे..ममता म्हणाल्या'एसआयआर'दरम्यान अनेक मुसलमानांची नावे मतदार यादीतून वगळली; हिंदू आणि आदिवासींनाही सोडलेले नाहीज्यांचे नाव वगळण्यात आले आहे; त्यांना तृणमूल काँग्रेस कायदेशीर मदत देणारकेंद्रातील भाजप सरकारने लोककल्याणकारी योजनांचा निधी रोखला.