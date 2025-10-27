Bihar Elections: निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपची मोठी कारवाई! ४ नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी, राजकारणात खळबळ

२०२५ मध्ये होणाऱ्या बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पक्ष शिस्तीचे उल्लंघन करणाऱ्या चार नेत्यांवर भाजपने महत्त्वपूर्ण कारवाई केली आहे. पक्षविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याबद्दल भाजपने या नेत्यांना सहा वर्षांसाठी पक्षातून काढून टाकले आहे. भाजप बिहार राज्य मुख्यालयाचे प्रभारी अरविंद शर्मा यांनी एक अधिकृत पत्र जारी केले आहे..ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, संबंधित नेत्यांनी पक्षाच्या धोरण आणि शिस्तीविरुद्ध जाऊन एनडीए उमेदवारांविरुद्ध निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांची कृती पक्षविरोधी आहे. त्यामुळे संघटनेच्या प्रतिमेला गंभीर नुकसान झाले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हे अनुशासनहीन कृत्य सहन केले जाऊ शकत नाही..Bihar Election : बिहार निवडणुकीच्या प्रचारातून राहुल गांधी गायब! काँग्रेसची वेगळी रणनीती चर्चेत, भाजप संधीचा घेणार फायदा?.बिहार राज्य मुख्यालयाचे प्रभारी अरविंद शर्मा यांनी सांगितले की, ज्या भाजप नेत्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे त्यात कहलगाव विधानसभा मतदारसंघातून पवन यादव, बहादुरगंज मतदारसंघातून वरुण सिंह, गोपाळगंज मतदारसंघातून अनुप कुमार श्रीवास्तव आणि बरहरा मतदारसंघातून सूर्यभान सिंह यांचा समावेश आहे. या सर्व नेत्यांनी अधिकृत एनडीए उमेदवारांविरुद्ध निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला होता. .पक्षाने स्पष्ट केले की, अशा कारवाया केवळ संघटनात्मक एकतेवर परिणाम करत नाहीत तर जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करतात. भाजप ही एक शिस्तबद्ध संघटना आहे. जिथे वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेपेक्षा संघटना आणि विचारसरणीला प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे कोणत्याही स्तरावर अनुशासनहीनता किंवा बंडखोर कारवाया खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी तिकीट वाटपाबाबत सर्वच पक्षांमध्ये असंतोष दिसून येत आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. .Tejashwi Yadav: स्थानिकच्या सदस्यांचे भत्ते दुप्पट करू; तेजस्वी यादव यांच्याकडून आश्वासनांचा पाऊस, रेशन वितरकांना जादा कमिशन.अनेक मतदारसंघांमध्ये बंडखोर नेत्यांनी स्वतंत्र उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजपने या मुद्द्यावर कडक भूमिका घेतली आहे. ज्यामुळे पक्षाच्या शिस्तीपेक्षा कोणीही वर नाही असा स्पष्ट संदेश गेला आहे. राजकीय विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की, ही कारवाई त्यांच्या उर्वरित असंतुष्ट नेत्यांसाठी एक इशारा म्हणून काम करत आहे. ज्यामुळे निवडणुकीपूर्वी संघटनेत आणखी बंडखोरी रोखली गेली आहे. या निर्णयामुळे, बिहार भाजपने हे स्पष्ट केले आहे की निवडणुकीच्या हंगामात केवळ अधिकृत एनडीए उमेदवारच पक्षाचा चेहरा असतील. कोणतीही वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा संघटनेच्या हितापेक्षा जास्त असणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.