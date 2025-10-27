देश

Bihar Elections: निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपची मोठी कारवाई! ४ नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी, राजकारणात खळबळ

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने मोठी कारवाई केली आहे. ४ नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. यामुळे खळबळ उडाली आहे.
BJP expels leader in bihar

BJP expels leader in bihar

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

२०२५ मध्ये होणाऱ्या बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पक्ष शिस्तीचे उल्लंघन करणाऱ्या चार नेत्यांवर भाजपने महत्त्वपूर्ण कारवाई केली आहे. पक्षविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याबद्दल भाजपने या नेत्यांना सहा वर्षांसाठी पक्षातून काढून टाकले आहे. भाजप बिहार राज्य मुख्यालयाचे प्रभारी अरविंद शर्मा यांनी एक अधिकृत पत्र जारी केले आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Bihar
election
BJP Leader
Bihar Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com