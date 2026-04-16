भाजपनं अर्धी लढाई जिंकली, पण विजय कठीण! १३१ व घटना दुरुस्ती विधेयक मंजुरीचं आव्हान, फक्त चर्चाच होण्याची शक्यता

संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मतदारसंघ पुनर्रचना, नारी शक्ती या विधेयकांसह १३१व्या घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे. लोकसभेत ही विधेयकं सादर करण्यासाठी आवाजी मतदान घेण्यात येत होतं. मात्र विरोधकांनी मतदानाची मागणी केली. यानंतर लोकसभेत उपस्थित असलेल्या ३३३ खासदारांनी मतदान केलं. सुरुवातीला विधेयक सादर करण्याच्या बाजूने २०७ तर विरोधात १२६ जणांनी मतदान केलं. तर मतदानाच्या अंतिम निकालात विधेयकं सादर करण्याच्या बाजूने २५१ आणि विरोधात १८५ मतं पडली..मतदानानंतर विधेयकं सादर करण्यास संमती देण्यात आली असून लोकसभेत यावर दोन दिवस चर्चा होणार आहे. तिन्ही विधेयकांवर १७ तारखेला मतदान होणार, त्याआधी १५ ते १८ तास चर्चा करण्यासाठी वेळ दिला जाईल. प्रत्येक विधेयकावर बोलण्यासाठी प्रत्येकाला वेळ दिला. या विधेयकांवर जितकी चर्चा करायची तेवढी करा. हे महत्त्वाचं विधेयक आहे आणि त्यामुळे सविस्तर चर्चा व्हायला हवी असं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी म्हटलं..महाराष्ट्रात आमदारकीच्या 9 जागांसाठी धूमशान, निवडणूक आयोगाकडून मतदान अन् मतमोजणीची तारीख जाहीर.आकडेवारी एनडीएच्या विरोधातघटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी लोकसभेत उपस्थित असलेल्या सदस्यांच्या दोन तृतियांश पाठिंब्याची आवश्यकता असते. सध्या लोकसभेत ३३३ खासदार उपस्थित असून एनडीएकडे दोन तृतियांश इतका आकडा नाही. त्यामुळे एनडीएसमोर संविधानाच्या १३१व्या सुधारणा विधेयकाला मंजुरी मिळवण्याचं आव्हान असणार आहे. विधेयक मंजुरीसाठी ३६० मतांची आवश्यकता असणार आहे. भाजपकडे ३०० पेक्षा जास्त मतांची जुळवाजुळव करण्याचं आव्हान असेल..अखिलेश यादव यांचा माइक केला बंदलोकसभेत संविधान १३१व्या दुरुस्ती विधेयकाला द्रमुक खासदार टीआर बालू, एमआयएम खासदार ओवैसी यांनी विरोध केला. याशिवाय टीएमसी आणि सीपीआयएमनेसुद्धा विरोध केला. विधेयकाला विरोध करताना अखिलेश यादव यांनी अख्खा देश अर्ध्या लोकसंख्येला आरक्षण मागतोय. मुस्लिम महिला अर्ध्या लोकसंख्येत येत नाही का असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी समाजवादी पार्टी मुस्लिम महिलांना सगळी तिकिटं देऊदे आम्हाला आक्षेप नाही असं म्हटलं होतं. यानंतर पंतप्रधान मोदींचं नाव घेऊन बोलण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अखिलेश यादव यांचा माइक बंद केला होता.