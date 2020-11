भाजप नेत्यांच्या घरात झालेली आंतरधर्मीय लग्नं 'लव्ह जिहाद' आहेत का?

नवी दिल्ली- लव्ह जिहादच्या मुद्द्यावरुन राजकीय वातावरण चांगलंच तापल्याचं दिसत आहे. भाजपचे सरकार असलेल्या अनेक राज्यांनी लव्ह जिहाद विरोधात कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. भाजप नेत्यांच्या कुटुंबातील अनेक सदस्यांनी आंतरधर्मीय विवाह केले आहेत. मी भाजप नेत्यांना विचारतो की, हे सर्व विवाह आता लव्ह जिहादच्या व्याख्येत येणार आहेत का?, असा सवाल त्यांनी केला आहे.

लव्ह जिहादविरोधात कायदा करण्याची मागणी जोर पकडू लागली आहे. केंद्र सरकारने याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली नसली तरी, भाजप शासित राज्यांमध्ये याची सुरुवात झाली आहे. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि गुजरात राज्ये या विरोधात कायदा आणण्याचा मसुदा तयार करत आहेत. दुसरीकडे काँग्रेसचे सरकार असलेले राज्ये अशा कायद्यांना विरोध करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भाजप नेते आणि काँग्रेस नेत्यांमध्ये वाकयुद्ध सुरु झाले आहे.

Family members of several BJP leaders have also performed inter-religion marriages. I ask BJP leaders if these marriages come under the definition of 'love jihad'?: Chattisgarh CM Bhupesh Baghel pic.twitter.com/EywnzHmZR7

— ANI (@ANI) November 21, 2020