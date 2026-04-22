भाजप नेत्याच्या वडिलांची निर्घृण हत्या, तोंडात कागद कोंबले अन् डोळे फोडले

उत्तर प्रदेशात भाजप नेत्याच्या वडिलांची निर्घृण हत्या करण्यात आलीय. अलीगढमधील क्वार्सी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत चिल्कौरा नगरिया इथं भाजप युवा मोर्चाच्या मंडल मंत्र्यांच्या वडिलांची हत्या झालीय. हल्लेखोरांनी नरोत्तम यांच्या तोंडात कागद कोंबले आणि डोळेही फोडले आहेत. हत्येनंतर मृतदेह बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीत टाकून हल्लेखोर फरार झाले..भाजप नेत्याच्या वडिलांच्या हत्येनंतर संतप्त जमावाने आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर चालवण्याची मागणी केली आहे. जोपर्यंत आरोपींवर कारवाई होत नाही तोपर्यंत मृतदेह उचलणार नाही अशी भूमिका नातेवाईक आणि समर्थकांनी घेतली होती. शेवटी पोलिसांनी समजूत काढत मृतदेह ताब्यात दिला. मुख्य आरोपीच्या दोन भावांना ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू केली आहे..महिलांच्या हक्कासाठीच मोर्चा, महिलेची भाषा असंसदीय, पोलिसांना...; मंत्री महाजनांची पहिली प्रतिक्रिया.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धौर्रा इथले पंकज राजपूत हे भाजप युवा मोर्चाचे मंडल मंत्री आहेत. त्यांचे वडील नरोत्तम हे पेट्रोल पंप चालवतात. याशिवाय तीन विट भट्ट्याही आहेत. कुटुंबियांनी सांगितलं की, मंगळवारी सकाळी दहा वाजता नरोत्तम पत्नी पूनम यांच्यासोबत जनावरांसाठी चारा आणायला शेतात गेले होते..नरोत्तम हे शेतात असताना त्यांचाच शेजारी असलेला ओळखीचा कन्हैया तिथं पोहोचला. त्याने स्कुटीवरून चिल्कोरापर्यंत सोडण्याची विनंती केली. तेव्हा दोघेही एका बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीजवळ पोहोचले असताना वाद झाला. वाद वाढताच कन्हैयाने त्याच्या साथीदाराच्या मदतीनं नरोत्तम यांचा गळा चिरून हत्या केली. त्यांच्या तोंडात कागदाचे गोळे कोंबले आणि डोळेही फोडून टाकले..नरोत्तम यांचे कुटुंबीय ते घरी न आल्यानं शोधायला शेतात गेले. सायंकाळी आरोपींकडे चौकशी केली असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. शेवटी शंका आल्यानं कुटुंबियांनी बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीत जाऊन पाहणी केली. तिथं मृतदेह रक्ताच्या थारोळ्यात आढळून आला. कुटुंबियांना यामुळे मोठा धक्का बसला.