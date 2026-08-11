Honey Trap Case : बोगस फेसबुक आयडीद्वारे भाजप नेत्याला हनीट्रॅपमध्ये अडकवून ब्लॅकमेल केलं; नऊ व्हिडिओ, धक्कादायक माहिती समोर

BJP leader viral video case : उत्तरप्रदेशातील अलीगडमध्ये भाजपचे महानगर मीडिया प्रभारी निधीश कांत भट्ट यांना कथित हनीट्रॅपमध्ये अडकवून ब्लॅकमेल केल्याप्रकरणी बन्नादेवी पोलिसांनी एका दाम्पत्याला अटक केली आहे. बनावट फेसबुक आयडीच्या माध्यमातून भट्ट यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला. त्यानंतर फ्लॅट दाखवण्याच्या बहाण्याने त्यांना बोलावून नशेचे पदार्थ देत आक्षेपार्ह फोटो आणि व्हिडिओ तयार केल्याचा आरोप आहे..या व्हिडिओच्या आधारे ब्लॅकमेल करत पैसे उकळण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. व्हिडिओ व्हायरल करण्यासोबतच खोट्या बलात्काराच्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे..फ्लॅटमध्ये नशेचे पदार्थ देऊन व्हिडिओ बनवल्याचा आरोपही घटना ३० जुलै रोजी घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. निधीश कांत भट्ट यांच्या तक्रारीवरून बन्नादेवी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तक्रारीनुसार, फेसबुक मेसेंजरवर एका महिलेशी त्यांची ओळख झाली. या महिलेने फ्लॅट दाखवण्याच्या बहाण्याने त्यांना क्वार्सी परिसरातील स्वर्ण जयंती नगर येथे बोलावले..तेथे कट रचून त्यांना नशेचे पदार्थ देण्यात आले. नशेच्या अवस्थेत त्यांचे आक्षेपार्ह फोटो आणि व्हिडिओ काढण्यात आल्याचा आरोप आहे. यावेळी त्यांची सोन्याची अंगठी, साखळी आणि १२ हजार रुपयेही काढून घेतल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. यानंतर कथित व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत ब्लॅकमेलिंग सुरू करण्यात आली. तक्रारीनुसार, भट्ट यांच्याकडून सुरुवातीला दोन लाख रुपये घेण्यात आले. त्यानंतर आणखी पाच लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली..बनावट फेसबुक आयडीद्वारे जाळ्यात ओढल्याचा पोलिसांचा दावातपासादरम्यान पोलिसांनी श्रवण कुमार आणि त्याची पत्नी काजल देवी यांना अटक केली. पोलिसांच्या चौकशीत काजलने ‘अनूप’ नावाच्या व्यक्तीने तिला ‘पूजा कुमारी’ या नावाने फेसबुक आयडी तयार करून दिल्याचे सांगितल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. या बनावट फेसबुक आयडीच्या माध्यमातून लोकांना कथितपणे जाळ्यात ओढून त्यांच्याकडून पैसे उकळण्याची योजना असल्याचेही तपासात समोर आल्याचे पोलिसांनी सांगितले..Delhi Crime: अल्पवयीन मुलीचं खून प्रकरण! 'तो' कॅब चालक निघाला नुपंसक, अत्याचार करण्यात अपयशी ठरल्याने केली निर्घृण हत्या.नऊ व्हिडिओंसह मोबाइल आणि आधार कार्ड जप्तबन्नादेवी पोलिसांनी आरोपींकडून दोन मोबाइल फोन, चार मोबाइल फोनचे बॉक्स आणि सात आधार कार्ड जप्त केले आहेत. पोलिसांच्या माहितीनुसार, एका POCO मोबाइल फोनमध्ये तक्रारदाराशी संबंधित नऊ व्हिडिओ आढळले आहेत. या प्रकरणात आणखी काही नावे समोर आली असून, त्यांची भूमिका तपासली जात आहे. प्रकरणाचा पुढील तपास बन्नादेवी पोलिसांकडून सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.