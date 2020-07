काश्मीरमध्ये भाजप नेत्याचे अपहरण...

श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये दहशतवाद्यांनी भारतीय जनता पक्षाचे नेते मेहराजुद्दीन मल्ला यांचे अपहरण केले आहे. मेहराजुद्दीन मल्ला हे सोपोरमध्ये म्युनिसिपल कमेटीचे उपाध्यक्ष आहेत.

मेहराजुद्दीन मल्ला याचे मंगळवारी (ता. 14) रात्री उपहरण करण्यात आले आहे. पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच जम्मू-काश्मीरच्या बांदीपोरा येथे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष शेख वसीम बारी यांच्यावर गोळीबार करुन त्यांची हत्या करण्यात आली होती. त्यामध्ये त्यांचे वडील आणि भावाचा मृत्यू झाला होता. भाजप नेते मंनझूर अहमद भट्ट यांनी महत्त्वाच्या भाजप नेत्यांना सुरक्षा देण्याची मागणी गृहमंत्र्यांकडे केली आहे.

Mehraj Din Malla, BJP leader & vice-president of Watergam Municipal Committee in Baramulla has been kidnapped today. I appeal Home Minister to intervene & provide security to grassroots level leaders of the party: Manzoor Ahmad Bhat, BJP, #JammuandKashmir pic.twitter.com/Smt3Yz3Pka

