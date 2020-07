Video: कोरोना काळात माणुसकीचं असंही दर्शन...

हैदराबाद: जगभरात कोरोना व्हायसने धुमाकूळ घातला असताना ठिकठिकाणी माणूसकीचे दर्शन घडत आहे. नेत्रहीन असलेल्या एका वृद्ध व्यक्तीसाठी महिला बसमागे धावल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून, अनेकांनी कौतुक केले आहे.

आयपीएस अधिकारी विजय कुमार यांनी व्हिडिओ ट्विट केला असून, अभिनेता रितेश देशमुखसह अनेकांनी महिलेचे कौतुक केले आहे. व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळते की, 'नेत्रहीन वृद्ध व्यक्तीला बस पकडायची होती. मात्र, धावत जाता येत नसल्यामुळे महिलेने धावत जाऊन बस थांबली आणि या वृद्ध व्यक्तीला बसमध्ये बसवण्यास मदत केली. कोरोनाच्या काळात सोशल डिस्टन्स आणि भीती असतानाही या महिलेने या वृद्ध व्यक्तीला माणुसकीच्या नात्याने केलेल्या धाडस आणि मदतीचे कौतुक होत आहे.'

she made this world a better place to live.kindness is beautiful!

உலகம் அன்பான மனிதர்களால் அழகாகிறது#kindness #love pic.twitter.com/B2Nea2wKQ4

— Vijayakumar IPS (@vijaypnpa_ips) July 8, 2020