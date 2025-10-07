भाजप नेत्याची गोळ्या झाडून हत्या, दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञातांचा घराजवळच हल्ला

ओडिशात भाजपच्या स्थानिक नेत्याची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आलीय. पीताबाश पांडा असं नेत्याचं नाव आहे. ते भाजपचे सदस्य आणि वरिष्ठ वकील होते. अज्ञातांनी घराजवळच त्यांची हत्या केली. राज्य बार काउन्सिलचे सदस्य आणि आरटीआय कार्यकर्ते म्हणून त्यांची ओळख होती. घटनास्थळासह शहरातील सीसीटीव्ही फूटेजची तपासणी करण्यात येत आहे. पोलिसांनी टीम तयार केल्या असून हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी पथके रवाना झाली आहेत. .ओडिशातील ब्रह्मपूर शहरात सोमवारी रात्री उशिरा ही घटना घडली. ब्रह्मनगर परिसरात त्यांच्या घराबाहेरच गोळीबार करण्यात आल्यानं खळबळ उडालीय. हत्येच्या घटनेनंतर शहरात तणावाचं वातावरण असून परिसरात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे..भाजप आमदार तडीपार गुंडाच्या कार्यक्रमात, दमदाटी करणाऱ्यांना लाथा घालण्याचा 'सल्ला'.पीताबाश पांडा हे प्रतिष्ठित वकील होते. ओडिशा राज्य बार काउन्सिलचे ते सदस्य होते. काही वर्षांपूर्वी त्यांनी काँग्रेसला रामराम करत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. एक अनुभवी वकील याशिवाय समाज आणि राजकीय नेते अशीही त्यांची ओळख होती. ब्रह्मपूर शहर आणि गंजाम जिल्ह्यातील सरकारी कार्यालयातील भ्रष्टाचाराविरोधात त्यांनी आवाज उठवला होता..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीताबाश पांडा त्यांच्या घराजवळ रस्त्याच्याकडेला उभा होते. त्यावेळी दुचाकीवरून आलेल्या दोन अज्ञातांनी त्यांच्यावर जवळून गोळीबार केला. तातडीने पांडा यांना रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र उपचाराआधीच त्यांचा मृत्यू झाला होता. पीताबाश पांडा यांच्या हत्या प्रकरणाची चौकशी पोलीस करत आहेत. पांडा यांच्यावर कुणी गोळीबार केला, का केला याचा तपास करण्यात येत आहे. पांडा यांच्या हत्येनंतर मंत्री विभूती भूषण जेना आणि अनेक भाजप नेत्यांनी रुग्णालयात जाऊन माहिती घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.