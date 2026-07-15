भाजप नेत्यानं गुपचूप उरकलं लग्न; पत्नी पत्रकार; दोन मुलींची 'सिंगल मदर'

पश्चिम बंगालमधील भाजप नेते शंखुदेव पंडा लग्नबंधनात अडकले. राज्याचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी त्यांच्या लग्नसोहळ्याला उपस्थित होते. शंखुदेव पंडा यांनी स्वर्णाली सरकार यांच्यासोबत लग्न केलं. पंडा आणि सरकार यांच्यात प्रेमसंबंध असल्याच्या चर्चा होत्या. पण त्यावर दोघांनीही अधिकृतपणे काही सांगितलं नव्हतं. आता थेट लग्न झाल्यानं चर्चांना पूर्णविराम मिळाला..कोलकात्यातील पोलो फ्लोटेल हॉटेलमध्ये शंखुदेव पंडा यांच्या लग्नाचा कार्यक्रम पार पडला. सुवेंदू अधिकारी यांच्याशिवाय केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, तापस रॉय यांच्यासह भाजपचे दिग्गज नेते लग्न सोहळ्यात आले होते. शंखुदेव पंडा हे राजकारणात येण्याआधीपासून चित्रपटसृष्टीतही कार्यरत आहेत. त्यांनी काही चित्रपटांचं दिग्दर्शनही केलंय. पंडा आणि सरकार यांच्या लग्नाचे काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत..Ayodhya: कोण होणार राम मंदिराचा पहिला CEO? माजी IAS, IPS आणि लष्करी अधिकारीही शर्यतीत, कशी होणार निवड?.केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार यांनी फोटो पोस्ट करत म्हटलं की, शंखुदेव पंडा आणि स्वर्णाली सरकार यांच्या वेडिंग रिसेप्शनला उपस्थित राहून नवदाम्पत्याला आशीर्वाद दिले. त्यांच्या आयुष्यात आनंद, चांगलं आरोग्य, शांतता आणि समृद्धी मिळावी अशी इच्छाही मजूमदार यांनी व्यक्त केली..पंडा यांनी अलिकडेच नव्या चित्रपटाची घोषणा केलीय. आरजी कर हॉस्पिटल रेप आणि मर्डर केसवर आधारीत हा चित्रपट असणार आहे. या चित्रपटाला राणा सरकार तयार करत आहेत. लवकरच याचं शूटिंग सुरू होणार असल्याचं समजते..शंखुदेव पंडा आणि सरकार यांच्यात प्रेमसंबंध असल्याची चर्चा बऱ्याच काळापासून सुरू होती. मात्र यावर दोघांनीही जाहीरपणे प्रतिक्रिया दिली नव्हती. स्वर्णाली सरकार यांना दोन मुली आहेत. त्यांनी आधीच सिंगल मदर बनण्याची घोषणा केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.