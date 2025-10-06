पूरग्रस्त भागाच्या दौऱ्यावेळी भाजप खासदार-आमदारावर हल्ला, रुग्णालयात उपचार सुरू

गेल्या काही दिवसांपासून पश्चिम बंगालमध्ये मुसळधार पाऊस सुरू आहे. यामुळे काही भागाला पुराचा तडाखा बसला आहे. भूस्खलनाच्याही घटना घडल्या असून मोठ्या प्रमाणावर जिवितहानी झालीय. दरम्यान, पूरग्रस्त भागाचा दौरा करण्यासाठी गेलेल्या भाजप खासदार आणि आमदारावर स्थानिकांनी हल्ला केल्याची घटना घडलीय. हल्ल्यात दोन्ही भाजप नेते गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांना रुग्णालयात दाखल केलं आहे. .पश्चिम बंगालमधील नागरकाटा परिसराला पुराचा मोठा फटका बसलाय. पुरात अनेक लोक अडकले आहेत. लोकांच्या मदतीसाठी गेलेल्या भाजप आमदार शंकर घोष आणि खासदार खगेन मुर्मू यांच्यावर संतप्त स्थानिकांनी हल्ला केला. या हल्ल्यामागे टीएमसीचा हात असल्याचा आरोप दोन्ही भाजप नेत्यांनी केलाय..CJI B. R.Gavai : सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश बी.आर गवई यांच्यावर वकिलाकडून बूट फेकण्याचा प्रयत्न, आरोपी म्हणाला, सनातन धर्म जर....उत्तर बंगालमध्ये पावसामुळे गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. भूस्खलन आणि पुरामुळे अनेकांचा मृत्यू झालाय. नागराकाटा परिसरात अनेक भागात बचावकार्य सुरू असून भीतीच्या छायेखाली लोक राहत आहेत. यातच पूरग्रस्त भागाच्या दौऱ्यावर गेलेल्या खासदार-आमदारांवरच हल्ला झाल्यानं वातावण आणखी तणावपूर्ण बनलंय. भाजपने हा हल्ला तृणमूल काँग्रेसने केला आहे. तर स्थानिक लोक आपत्तीनंतर बचावकार्य योग्य पद्धतीने होत नसल्यानं संतापले असल्याचं सांगण्यात येतंय..खासदार खगेन मुर्मू आणि आमदार शंकर घोष हे पूरग्रस्त भागाचा दौरा आटोपून परत निघत होते. त्यावेळी जमावाने त्यांच्या गाडीवर दगडफेक केली. यात दोन्ही नेत्यांच्या गाडीच्या काचा फुटल्या आहेत. तर दगड लागल्यानं खासदार खगेन मुर्मू यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झालीय. तर शंकर घोष यांच्या तोडांवर जखम झालीय. .दरम्यान, खासदार आमदारावर हल्ल्याच्या घटनेनंतर आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. भाजपने हल्ल्यामागे तृणमूल काँग्रेसचा हात असल्याचा आरोप केलाय. तर तृणमूल काँग्रेसनं जनतेचा हा रोष असून स्थानिकांच्या संतापामुळे ही घटना घडल्याचं म्हटलं. आपत्ती ओढावली असताना बचावकार्य वेळेत सुरू झालं नाही यामुळे लोकांमध्ये नाराजीचं वातावरण होतं असं सांगण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.