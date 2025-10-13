मोदींच्या मंत्रिमंडळात मंत्री नाराज! कमाई होत नाही, आर्थिक संकटात; राजकारण सोडण्याची इच्छा

मंत्री बनल्यानंतर उत्पन्न कमी झालंय, आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत त्यामुळे आता राजकारण सोडाण्याची इच्छा झाली असल्याचं केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी यांनी म्हटलंय. मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन पुन्हा चित्रपटसृष्टीत परतण्याची इच्छा सुरेश गोपी यांनी व्यक्त केली. त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवलीय. तसंच माझ्या जागी राज्यसभा खासदार सी सदानंद यांना मंत्रिमंडळात घ्या असंही मंत्री सुरेश गोपी यांनी म्हटलंय..सुरेश गोपी हे रविवारी केरळमध्ये पक्षाच्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधत होते. यावेळी सी सदानंद मास्टरसुद्धा उपस्थित होते. सुरेश गोपी म्हणाले की, मी प्रामाणिकपणे सांगतोय मला हटवून सदानंद मास्टरना केंद्रीय मंत्री बनवावं. केरळच्या राजकीय इतिहासात नव्या अध्याय सुरू होईल. सी सदानंद यांना राज्यसभेवर पाठवणं हे उत्तर कन्नूर जिल्ह्याच्या राजकारणातलं मोठं यश ठरेल. मला अभिनय क्षेत्राची आठवण येतेय. राजकीय जबाबदारी असली तरी चित्रपट क्षेत्रात काम करण्याची आवडही कायम ठेवायचीय आणि त्यामुळेच चित्रपट क्षेत्रात पुन्हा जाण्याची इच्छा सुरेश गोपी यांनी व्यक्त केली..RSSच्या शाखेत लैंगिक शोषण, माझं आयुष्य हाच पुरावा; २६ वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअरनं स्वत:ला संपवलं.माझं चित्रपटातलं करिअर सोडून मंत्री व्हावं अशी माझी कधीच इच्छा नव्हती. निवडणुकीच्या एक दिवस आधी मी पत्रकारांशी बोलताना म्हटलं होतं की मला मंत्री नाही व्हायचंय. माझं चित्रपट क्षेत्रातलं काम सुरू ठेवायचंय. मला खरंच अभिनय करायचंय. मला आणखी कमाई करण्याची गरज आहे. मंत्री झाल्यापासून उत्पन्न जवळपास बंद झाल्याचंही सुरेश गोपी म्हणाले..सुरेश गोपी यांच्याकडे पेट्रोलीयम आणि नैसर्गिक वायू यासह पर्यटन राज्य मंत्रीपद आहे. ते केरळच्या त्रिशूर लोकसभा मतदारसंघातून खासदार बनलेत. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत केरळमधून जिंकणारे ते भाजपचे एकमेव उमेदवार होते. त्यांच्या विजयामुळे भाजपने केरळमध्ये लोकसभा निवडणुकीत खातं उघडलं होतं. त्यामुळेच सुरेश गोपी यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान दिलं गेलं..सुरेश गोपी हे राजकारणात येण्याआधी अभिनय करत होते. अनेक मल्याळम चित्रपटांमध्ये त्यांनी मुख्य भूमिका साकारली आहे. आता त्यांनी सदानंद मास्टर यांचं नाव मंत्रिपदासाठी सुचवलंय. त्यांना अलिकडेच राज्यसभेवर पाठवण्यात आलंय. माकप कार्यकर्त्यांनी केलेल्या हल्ल्यात त्यांचे दोन्ही पाय कापण्यात आले होते. बऱ्याच काळापासून ते भाजपमध्ये सक्रीय आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.