मदरशांमधून दहशतवाद्यांचा जन्म, भाजपच्या महिला मंत्र्याच्या विधानाने खळबळ

भोपाळ : मध्यप्रदेशातील शिवराज सिंह यांच्या मंत्रीमंडळातील एका महिला कॅबिनेट मंत्र्याने एक वादग्रस्त विधान केलं आहे. मध्य प्रदेशात पोटनिवडणुकांचा माहोल सध्या असून अशातच या विधानामुळे नवा वाद उफाळून येण्याची शक्यता आहे. मदरशांमधून कट्टर आणि दहशतवादी लोक तयार होतात, असं वक्तव्य मध्य प्रदेश सरकारच्या कॅबिनेट मंत्री उषा ठाकूर यांनी केलं आहे.

मदरशांमधून दहशतवादी बनतात

मध्य प्रदेश सरकारच्या कॅबिनेट मंत्री उषा ठाकूर यांनी आपल्याच सरकारला अशी विनंती केली आहे की, सरकारने सरकारी खर्चावर चालणाऱ्या मदरशांना बंद करुन टाकावं. आसाममध्ये ज्याप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात येत आहे त्याचप्रमाणे मध्य प्रदेश सरकारनेही निर्णय घ्यावा असं त्यांनी म्हटलं. मदरशांमधून कट्टरतावादी आणि दहशतवादी लोक तयार होतात, असंही वादग्रस्त वक्तव्य त्यांनी केलं आहे. वक्फ बोर्ड एक मजबूत आणि मोठी संस्था आहे, म्हणून त्यांची शासकीय मदत बंद केली जायला हवी. जर कुणी वैयक्तीक पातळीवर मदत करु इच्छित असेल तर आपलं संविधान त्याला परवानगी देतं मात्र आपल्या कष्टाच्या कमाई या कामासाठी का वाया घालवू देणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं.

All terrorists are raised in madrasas, they had turned J&K into a terror factory. Madrasas which can't comply with nationalism, they should be merged with existing education system to ensure complete progress of the society: Madhya Pradesh Minister Usha Thakur in Indore. (20.10) pic.twitter.com/1jQEgFBu2r

— ANI (@ANI) October 21, 2020