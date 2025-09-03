भ्रष्टाचारावर लक्ष ठेवायला नेमलेला अधिकारी हटवा, भाजप आमदाराची जिल्हाधिकाऱ्यांनाच धमकी; दोघांची एकमेकांविरोधात पोलिसात तक्रार

खतांच्या तुटवड्यावरून भाजप आमदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमध्ये खडाजंगी झाली. या खडाजंगीनंतर आमदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकमेकांविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल केलीय. मध्य प्रदेशातील भिंड इथं हा प्रकार घडलाय. तक्रार करणाऱ्या भाजप आमदारांचे नाव नरेंद्र सिंह कुशवाह तर जिल्हाधिकाऱ्यांचं नाव संजीव कुमार श्रीवास्तव असं आहे. आमदार कुशवाह यांनी खताच्या तुटवड्यावरून जिल्हाधिकाऱ्यांना धमकावल्याचा आरोप केला जात आहे..दारू आणि वाळू माफियांवर कारवाईसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या संजीव कुमार श्रीवास्तव यांनी म्हटलं की, आमदारांविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल केलीय. मुद्दा खतांच्या तुटवड्याचा नव्हता. माझ्याकडे एक महसूल आणि खाण निरीक्षक आहे. त्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी केलीय. पण आमदार त्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मतदारसंघातून हटवण्याची मागणी करत होते. मी नकार दिल्यानं आमदारांनी धमकी दिली. मला त्यांच्याशी चर्चा करायची होती. मी स्वतंत्रपणे काम करतो आणि माझ्यावर कोणाचाही दबाव नाही असंही स्पष्टपणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी बजावलं..भाजप आमदारानं फोनवर बोलण्याचा प्रयत्न केला, हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी सुनावणी दुसऱ्या बेंचकडे सोपवली.जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या आरोपांवर आमदार कुशवाह यांनी मात्र काहीच प्रतिक्रिया दिली नाहीय. त्यांच्या जवळच्या लोकांनी या आरोपांना फेटाळून लावलंय. कुशवाह यांच्या एका जवळच्या नेत्यानं म्हटलंय की, हे सगळे आरोप खोटे आहेत. आम्ही व्हिडीओ देऊ शकतो. आमदार खताच्या तुटवड्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटण्याचा प्रयत्न करत होते. पण त्यांनी भेट नाकारली होती..एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितलं की, आमदार आणि जिल्हाधिकारी या दोघांनीही एकमेकांविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल केलीय. आमदाराने आंदोलनावेळी गैरवर्तन केल्याचा आरोप केलाय, तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी इतर आरोपांशिवाय त्यांचा मोबाईल हिसकावल्याचाही दावा केला आहे. अद्याप पोलिसांकडून एफआयआर दाखल करण्यात आली नाहीय. दोघांच्याही दाव्याची चौकशी केली जाईल..मध्य प्रदेश भाजप नेतृत्वानं याआधी आमदार कुशवाह यांना इशारा दिला होता. त्यांना भोपाळला बोलावून वरिष्ठांनी फटकारलंही होतं. पक्षात यावरून नाराजी असल्याचंही सांगण्यात येतंय. दरम्यान, कुशवाह यांच्याकडून मात्र आरोप फेटाळण्यात आले आहेत..काय घडलं होतं?आमदार कुशवाह त्यांच्या समर्थकांसह शेतकऱ्यांना खताचा तुटवडा होत असल्याचा आरोप करत आंदोलन करत होते. त्यावेळी आमदार आणि जिल्हाधिकारी आमने सामने आले असतानाचा एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. यात जिल्हाधिकारी आमदारांना चोरी होऊ देणार नाही असं सांगताना दिसतात. तर आमदार कुशवाह रागातच म्हणतात की सर्वात मोठा चोर तूच आहेस. आमदार जिल्हाधिकाऱ्यांवर हातही उगारतात. त्यानंतर आमदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानाबाहेर घोषणाबाजी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.