देश

भ्रष्टाचारावर लक्ष ठेवायला नेमलेला अधिकारी हटवा, भाजप आमदाराची जिल्हाधिकाऱ्यांनाच धमकी; दोघांची एकमेकांविरोधात पोलिसात तक्रार

MLA vs District Collector : खडाजंगीनंतर आमदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकमेकांविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल केलीय. भाजप आमदारांचे नाव नरेंद्र सिंह कुशवाह तर जिल्हाधिकाऱ्यांचं नाव संजीव कुमार श्रीवास्तव असं आहे.
District Collector Sanjeev Kumar vs BJP MLA Tension Escalates to Police Station
District Collector Sanjeev Kumar vs BJP MLA Tension Escalates to Police StationEsakal
सूरज यादव
Updated on

खतांच्या तुटवड्यावरून भाजप आमदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमध्ये खडाजंगी झाली. या खडाजंगीनंतर आमदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकमेकांविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल केलीय. मध्य प्रदेशातील भिंड इथं हा प्रकार घडलाय. तक्रार करणाऱ्या भाजप आमदारांचे नाव नरेंद्र सिंह कुशवाह तर जिल्हाधिकाऱ्यांचं नाव संजीव कुमार श्रीवास्तव असं आहे. आमदार कुशवाह यांनी खताच्या तुटवड्यावरून जिल्हाधिकाऱ्यांना धमकावल्याचा आरोप केला जात आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Madhya Pradesh
Collector

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com