भाजप आमदार तडीपार गुंडाच्या कार्यक्रमात, दमदाटी करणाऱ्यांना लाथा घालण्याचा 'सल्ला'; पक्ष अन् पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

Solapur : दोन जिल्ह्यातून तडीपार असलेल्या गुंडाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात भाजप आमदार उपस्थित होते. सोलापुरातूनच तडीपार असूनही जाहीर कार्यक्रमाला गुंडाच्या उपस्थितीमुळे पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होतोय.
सूरज यादव
एका तडीपार नेत्याच्या कार्यक्रमाला सोलापूरमध्ये भाजप आमदारानं उपस्थिती लावल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे. भाजप आमदार विजयकुमार देशमुख हे तडीपार गुंडाच्या कार्यक्रमात उपस्थित राहिले. शिवाय त्यांनी भाजपच्याच शहराध्यक्षाला सुनावताना दमदाटी करणाऱ्यांच्या कमरेत लाथा घाला असं भाष्य केलंय. यामुळे पुन्हा एकदा भाजपमधील अंतर्गत धुसफूस चव्हाट्यावर आलीय.

