भाजप आमदार तडीपार गुंडाच्या कार्यक्रमात, दमदाटी करणाऱ्यांना लाथा घालण्याचा 'सल्ला'; पक्ष अन् पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

एका तडीपार नेत्याच्या कार्यक्रमाला सोलापूरमध्ये भाजप आमदारानं उपस्थिती लावल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे. भाजप आमदार विजयकुमार देशमुख हे तडीपार गुंडाच्या कार्यक्रमात उपस्थित राहिले. शिवाय त्यांनी भाजपच्याच शहराध्यक्षाला सुनावताना दमदाटी करणाऱ्यांच्या कमरेत लाथा घाला असं भाष्य केलंय. यामुळे पुन्हा एकदा भाजपमधील अंतर्गत धुसफूस चव्हाट्यावर आलीय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, सोलापूर आणि धाराशिवमधून श्रीशैल हुळ्ळे याला तडीपार केलं होतं. त्यानं आयोजित केलेल्या जनसंवाद बैठकीला भाजपचे आमदार विजयकुमार देशमुख उपस्थित होते. लोक समाजाची बैठक का घेतली नाही असं म्हणता. पण जर अशी कोणी दमदाटी करत असेल तर त्यांच्या कमरेत लाथा घाला. हयगय करू नका असं विधान विजयकुमार देशमुख यांनी केलंय..शिंदेंच्या मंत्र्याच्या हिंदीसाठी पायघड्या, अमराठी आयुक्त बोलले मराठीत, पण सरनाईक म्हणतात हिंदीत बोलायला हरकत नाही.भाजपच्याच शहराध्यक्षाला विजयकुमार देशमुख यांनी सुनावलंय. शहराध्यक्षांचं वागणं चुकीचं असल्याचंही ते म्हणाले. कोणीतरी कुठल्यातरी पक्षातून आमच्याकडे येतात. चमचेगिरी करत इथं येऊन दादागिरी केल्यास खपवून घेणार नाही. आपण सगळे वीरशैव लिंगायत आहोत असंही देशमुख म्हणाले..समाजाची बैठक भाजप कार्यकर्त्यांनी घेऊ नये असं भाजप शहराध्यक्षांना वाटत असल्यास ते चुकीचं आहे. मी वीरशैव आहे, समजाला एकत्र आणण्यासाठी दहा बैठका घेईन. समाजाचा विकास हाच राष्ट्राचा विकास असल्याचंही आमदार विजयकुमार देशमुख म्हणाले. तडीपार असलेला गुंड शहरात फिरत आहे. शिवाय त्यानं आय़ोजित केलेल्या कार्यक्रमात भाजपचे आमदार उपस्थित राहतात यामुळे आता पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला जातोय. भाजपचे आमदार तडीपार गुंडाला पाठिशी घालतायत का असा प्रश्न विचारण्यात येतोय..