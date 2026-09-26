एक्सप्रेस वेवर पावसात साचलेल्या पाण्यामुळे फॉर्च्युनरचा अपघात, भाजप आमदार गंभीर जखमी; तर दोघांना किरकोळ दुखापत

पावसाचे पाणी महामार्गावर साचल्यानं भाजप आमदाराच्या गाडीचा भीषण अपघात झालाय. यात आमदार गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यासोबत असलेल्या दोघांना किरकोळ दुखापत झालीय. तिघांवरही उपचार सुरू असल्याची माहिती समोर येतेय. उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहरमध्ये गंगा एक्सप्रेसवेवर भाजप आमदार चंद्रपाल सिंह लोधी यांच्या फॉर्च्युनर कारचा अपघात झाला. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, शनिवारी दुपारी बीबीनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पोटा कबूलपूर गावाजवळ हा अपघात झाला. पावसामुळे एक्सप्रेसवेवर पाणी साचले होते. या पाण्यामुळे कार घसरून पोलला धडकली. या अपघातात आमदारांसह त्यांचा गनर आणि चालक जखमी झाले. चंद्रपाल सिंह लोधी हे बुलंदशहरच्या डिबाई विधानसभा मतदारसंघाचे भाजप आमदार आहेत..ज्ञानेश कुमारांना हटवणं सोपं नाही, नोटीस ते राष्ट्रपतींच्या आदेशापर्यंत अनेक टप्पे; कशी असते प्रक्रिया?.आमदार चिंद्रपाल लोधी हे लखनऊहून बुलंदशहरला परतत होते. पोटा कबूलपूर इथं पाण्यामुळे फॉर्च्युनर घसरून पोलला धडकली. धडकेनंतर कारचे मोठे नुकसान झाले. अपघातात कारचा टायरही फुटल्याचे सांगण्यात येत आहे..अपघातात आमदार चंद्रपाल सिंह लोधी यांना गंभीर दुखापत झाली. तर त्यांचा गनर अमित आणि चालक नत्थू सिंह यांना किरकोळ दुखापत झाली. अपघातानंतर गनर अमित यांनी आमदारांना खासगी वाहनातून हापूड येथील एका खासगी रुग्णालयात दाखल केले. प्राथमिक उपचारानंतर प्रकृती गंभीर असल्याने डॉक्टरांनी त्यांना दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात उपचारासाठी पाठवले..आमदार चंद्रपाल यांच्या कुटुंबियांना अपघाताची माहिती समजताच सर्वजण दिल्ली एम्सला जाण्यासाठी रवाना झाले. आमदारांचे भाऊ केसरी सिंह यांनी सांगितले की, पावसामुळे रस्त्यावर पाणी साचल्याने कार घसरून हा अपघात झाला. बुलंदशहरचे भाजप जिल्हाध्यक्ष विकास चौहान आणि एसएसपी दिनेश कुमार सिंह यांनीही आमदार अपघातात जखमी झाल्याची माहिती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.