एक्सप्रेसवेवर मोठा अपघात, भाजपा आमदारांच्या ताफ्यातील गाडीला ट्रकची धडक, पोलीस उपनिरीक्षकाचा मृत्यू

भाजपा आमदार राजेश चौधरी यांच्या ताफ्यातील पोलिसांच्या वाहनाला भरधाव ट्रकने जोरदार धडक दिली आहे. ग्रेटर नोयडातील यमुना एक्स्प्रेसवेवर हा भीषण अपघात घडला आहे. या अपघातात पोलीस उपनिरीक्षकाचा मृत्यू झाला असून वाहनाचेही मोठे नुकसान झाले आहे. राजेंद्रसिंह यादव असे मृत्यू झालेल्या पोलीस उपनिरीक्षकाचे नाव आहे. अपघातानंतर त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले..मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी दुपारी आमदार राजेश चौधरी यांचा ताफा जेवर विमानतळाच्या दिशेने जात होता. ताफा विमानतळाजवळ पोहोचताच समोरून विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या भरधाव ट्रकने ताफ्याच्या पुढे असलेल्या पोलिसांच्या सुरक्षा वाहनाला जोरदार धडक दिली. या अपघातानंतर घटनास्थळी एकच गोंधळ उडाला. जखमींना तातडीने रुग्णालयात हलविण्यात आले..Karul Ghat Truck Accident : करूळ घाटात ट्रक दरीत कोसळला, बाप-लेकाचा मृत्यू; सह्याद्री जीवरक्षकांच्या मदतीने मृतदेह काढले बाहेर.या अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या उपनिरीक्षक राजेंद्रसिंह यादव यांना जेवर येथील खासगी रुग्णालयात नेण्यात आले. तपासणीनंतर डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. या अपघातात इतर काही पोलिस कर्मचारीदेखील जखमी झाल्याची माहिती आहे. त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचं डॉक्टरांकडून सांगण्यात आलं आहे..मॉकड्रिलवेळी हातात फुटलं ग्रेनेड, ४ पोलीस गंभीर जखमी; अहिल्यानगरमध्ये दुर्घटना.दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. या प्रकरणी ट्रकचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, पोलिसांच्या वाहनाला धडक देणाऱ्या ट्रकचालकाला ताब्यात घेण्यात आले असून त्याचा ट्रकही जप्त करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.