कर्तव्य बजावताना प्राण गमावलेल्या पोलिसांचा अपमान, मृतदेह डंपरमधून नेल्याने संताप; भाजप आमदारांचा जम्मू-काश्मीर पोलिसांवर हल्लाबोल

तीन दिवसांपूर्वी जम्मू-काश्मीरच्या किश्तवाड जिल्ह्यातील दच्छन भागातून बेपत्ता झालेल्या दोन विशेष पोलीस अधिकाऱ्यांचे (SPO) मृतदेह आढळले. या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या शरीरावर गोळ्यांच्या अनेक खुणा आढळून आल्या असून दहशतवाद्यांनी त्यांचे अपहरण करून त्यांची हत्या केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे..या धक्कादायक प्रकारानंतर सुरक्षा दलांनी संबंधित दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी संपूर्ण परिसरात सर्च ऑपरेशन सुरू केलं आहे. मात्र पोलिसांच्या या मृत्यूप्रकरणी भाजप आमदार शगुन परिहार यांनी जम्मू-काश्मीर पोलिसांवर जोरदार टीका केली आहे. ज्यामध्ये 'शहीद पोलिसांचे मृतदेह त्यांच्या मूळ गावी नेण्यासाठी शवपेटीत न ठेवता डंपरमध्ये टाकून नेण्यात आल्याचे' म्हटले आहे..Mumbai News: पुनर्विकासाचा खर्च १८० कोटींवर, सफाई कामगारांच्या वसाहतींसाठी २१.९० कोटींची वाढीव तरतूद.मिळालेल्या माहितीनुसार, दच्छन येथील कियार गावातील स्थानिक पोलिसांच्या 'स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप'मध्ये बाबी चंद (वय ५७) आणि रशपाल कुमार (वय ४५) हे पोलीस अधिकारी कार्यरत होते. बुधवार (ता. ११) रोजी ते त्यांच्या कॅम्पमधून धरना-मरवाह येथील लष्कराच्या चौकीकडे जात असताना डोंगराळ आणि दुर्गम जंगली भागातून अचानक बेपत्ता झाले. यावेळी त्यांच्याशी मोबाईलवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता काही वेळातच त्यांचे मोबाईल फोन स्विच ऑफ झाल्याचे समोर आले..दरम्यान, दोन्ही पोलीस अधिकारी बेपत्ता झाल्याची माहिती मिळताच सुरक्षा दलांकडून तातडीने शोधमोहीम राबवण्यात आली. या शोधमोहिमेदरम्यान दच्छनच्या जंगलात दोन्ही अधिकाऱ्यांचे मृतदेह आढळून आले, तसेच त्यांच्या शरीरावर गोळ्या झाडल्याच्या अनेक खुणा दिसून आल्या. तसेच त्यांच्याकडील 'इन्सास' (INSAS) आणि '.३०३' रायफल गायब असून दहशतवाद्यांनी त्यांची हत्या केल्यानंतर ही शस्त्रे सोबत नेल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे..Crime: कौटुंबिक वादाचा रक्तरंजित शेवट! महिलेने भावांच्या मदतीने पतीचा जीव घेतला, बेदम मारहाण करत...; नालासोपाऱ्यात काय घडलं?.हुतात्मा झालेल्या अधिकाऱ्यांचा अपमानकिश्तवाडमधील भाजप आमदार शगुन परिहार यांनी दहशतवादी हल्ल्यात दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूप्रकरणी जम्मू-काश्मीर पोलिसांवर जोरदार टीका केली आहे. 'रशपाल सिंग आणि बॉबी चंद या दोन विशेष पोलीस अधिकाऱ्यांचे (SPOs) मृतदेह त्यांच्या मूळ गावी नेण्यासाठी त्यांना शवपेटीत न ठेवता थेट डंपर ट्रक मध्ये टाकून नेण्यात आले. हा हुतात्मा झालेल्या अधिकाऱ्यांचा अपमान आहे' असा आरोप परिहार यांनी केला आहे..तसेच या घटनेनंतर जम्मूचे पोलीस महानिरीक्षक (IGP) तेजिंदर सिंग यांनी शनिवारी दोन्ही विशेष पोलीस अधिकाऱ्यांच्या (SPOs) कुटुंबीयांची भेट घेतली. यावेळी भाजपचे नेते सुनील शर्मा यांनी त्यांच्यासमोर सुरक्षेतील त्रुटी असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत 'कोणत्या परिस्थितीत या दोन विशेष पोलीस अधिकाऱ्यांना लष्करी जवानांच्या मदतीसाठी दुर्गम डोंगराळ भागातून पाठवण्यात आले होते?' असा प्रश्न केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.