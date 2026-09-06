कोणाला मंत्रिपद मिळणार? भाजप खासदारांच्या दिल्लीतील हालचालींनी वाढवला सस्पेंस, अनेक नेते दिल्लीत तळ ठोकून

नवी दिल्ली : भाजपच्या नव्या संघटनात्मक टीमची घोषणा झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळातील संभाव्य विस्तार आणि फेरबदलाच्या चर्चांना वेग आला आहे. त्यामुळे अनेक भाजप खासदार सध्या आपल्या मतदारसंघांपेक्षा दिल्लीत अधिक वेळ घालवत असल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन अद्याप स्थगित झालेले नसल्याने ते पुन्हा कधीही सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सत्तेच्या वर्तुळात सध्या मंत्रिमंडळ विस्तार आणि संसदेच्या संभाव्य अधिवेशनाबाबत चर्चांना उधाण आले आहे..मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चेला वेगभाजप अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी संघटनात्मक टीमची घोषणा केल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळात लवकरच विस्तार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. केंद्र सरकारमध्ये काही मंत्रिपदे सध्या रिक्त आहेत. तसेच पक्षाच्या संघटनात्मक टीममध्ये स्थान न मिळालेल्या किंवा त्यातून वगळण्यात आलेल्या नेत्यांच्या आशा आता मंत्रिमंडळ विस्तारावर लागल्या आहेत.मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या संभाव्य तारखेबाबत विविध चर्चा सुरू असल्याने संबंधित खासदारांच्या अपेक्षांनाही बळ मिळाले आहे. संघटनात्मक फेरबदलानंतर सरकारमध्येही बदल होणार का, याकडे भाजपमधील अनेक नेत्यांचे लक्ष लागले आहे..संसदेचे अधिवेशन पुन्हा सुरू होण्याची शक्यतादरम्यान, संघटनेचा विस्तार आधी होणार की सरकारमध्ये बदल होणार, याबरोबरच संसदेचे पावसाळी अधिवेशन पुन्हा सुरू झाल्यास सरकारकडून कोणते पाऊल आधी उचलले जाईल, यावरही चर्चा सुरू आहे. संसदेचे दुसरे अधिवेशन कधीही बोलावले जाऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.या अधिवेशनात महिला आरक्षण सुधारणा आणि सीमांकनाशी संबंधित विधेयके मांडली जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही विधेयके मंजूर होऊ शकली नव्हती. त्यांना मंजुरी मिळवण्यासाठी सरकारला इतर राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे..पाकिस्ताननं आता 'नापाक कृत्य' करण्याचा प्रयत्न केल्यास...; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा थेट इशारा, नेमकं काय म्हणाले?.उत्तर प्रदेशकडे विशेष लक्ष?२०२७ च्या सुरुवातीला उत्तर प्रदेशसह काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्तारात उत्तर प्रदेशला महत्त्व मिळण्याची चर्चा भाजपमध्ये आहे. सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह उत्तर प्रदेशमधून ११ मंत्री आहेत.लखनऊचे खासदार राजनाथ सिंह यांच्याकडे संरक्षण मंत्रालयाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी हेही उत्तर प्रदेशमधून राज्यसभेवर निवडून आले आहेत. याशिवाय बी. एल. वर्मा, एस. पी. सिंह बघेल, अनुप्रिया पटेल, जितीन प्रसाद, पंकज चौधरी, कमलेश पासवान आणि कीर्ती वर्धन सिंह यांचा उत्तर प्रदेशमधील केंद्रीय मंत्र्यांच्या यादीत समावेश आहे..पक्षाच्या वर्तुळात अशीही चर्चा आहे की, केंद्रीय कार्यकारिणीत स्थान न मिळालेल्या काही प्रमुख नेत्यांना सरकारमध्ये कॅबिनेट पदाची संधी दिली जाऊ शकते. उत्तर प्रदेशचे लक्ष्मीकांत वाजपेयी यांचे नावही संभाव्य कॅबिनेट जागेसाठी चर्चेत आहे.माजी उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा यांच्याबाबतही यापूर्वी मंत्रिमंडळातील स्थानाबाबत अटकळी व्यक्त केल्या जात होत्या. मात्र, आता त्यांची अंदमान आणि निकोबारचे नायब राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चेत त्यांच्या नावाला आता वेगळे स्वरूप आले आहे..Narendra Modi: मोदींचा राहुल गांधींवर हल्ला! म्हणाले, त्यांचा एकच पेटंट डायलॉग असतो.. 'याची काय गरज होती?'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.