शुद्ध पेट्रोल बापाच्या घरातून येईल का? भाजप खासदाराचं वादग्रस्त विधान, इथेनॉल विरोधावर संतापले

मध्य प्रदेशातील भाजप खासदार जनार्दन मिश्रा पुन्हा एकदा वादग्रस्त विधानामुळे चर्चेत आले आहेत. रीवा विमानतळावर कोलकाता-रीवा-भोपाळ विमान सेवेच्या शुभारंभानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी वादग्रस्त विधान केलंय. इथेनॉल विरोधात सध्या देशभरात चर्चा होत आहे. याविरोधात आंदोलनही होत आहे. यावरच त्यांनी कार्यक्रमात केलेल्या विधानाची चर्चा आता सोशल मीडियावर होतेय. खासदार मिश्रा यांनी यावेळी पंतप्रधान मोदींचे कौतुकही केले..खासदार जनार्दन मिश्रा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची दूरदृष्टी आणि मुलभूत सोयीसुविधांच्या विकासाबद्दल कौतुक केलं. यावेळी खासदार मिश्रा यांनी पेट्रोलमध्ये इथेनॉलच्या मिश्रणाच्या सरकारच्या धोरणाचं समर्थन केलं. ते म्हणाले की, ब्राझीलसारख्या देशात मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉलचा वापर होतोय. भारतीय वाहने पूर्णपणे इथेनॉलवर धावण्यासाठी सक्षम आहेत..RTOने दंडात्मक कारवाईनंतर कागदपत्रे बराच वेळ दिली नाही, चालकानं समृद्धीवर ट्रकच आडवा लावला; वाहतूक तासभर ठप्प, VIDEO VIRAL.दरम्यान, इथेनॉलच्या मुद्द्यावर बोलताना खासदार जनार्दन मिश्रा यांची जीभ घसरली. ते म्हणाले की, इथेनॉल मिश्रणाविरोधात आंदोलन होतंय. शुद्ध पेट्रोल पाहिजे म्हणून आंदोलन केलं जातंय. शुद्ध पेट्रोल तुमच्या बापाच्या घरातून येईल का? शुद्ध पेट्रोल नाहीच देशात तर येईल कुठून? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. इतर देशांच्या तुलनेत भारतात कमी महागाई असल्याचंही ते म्हणाले..खासदार जनार्दन मिश्रा बोलत असताना व्यासपीठावर मध्य प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, राज्य मंत्री प्रतिभा बागडी यांच्यासह इतर खासदार आणि आमदार होते. जनार्दन मिश्रा याआधीही अनेकदा वादग्रस्त विधानामुळे चर्चेत आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.