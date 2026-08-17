CJP Protest: 'सीजेपी'च्या आंदोलनामुळे भाजपच्या आणखी एका बड्या नेत्याची खुर्ची गेली; आता 'जेन-झीं'वर विशेष लक्ष?

BJP national team reshuffle Nitin Nabin: भाजपने आपल्या राष्ट्रीय संघटन रचनेत मोठे फेरबदल केले आहेत. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी ६५ सदस्यांच्या नव्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची घोषणा केलीय. या फेरबदलात सर्वात मोठा आणि लक्षवेधी बदल दिसून आलाय. २०१५ पासून सलग ११ वर्षे भाजपच्या आयटी सेलची धुरा सांभाळणाऱ्या अमित मालवीय यांना या पदावरून हटवण्यात आले आहे..मालवीय यांच्या जागी छत्तीसगडचे रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक आणि निवडणूक डेटा व आयटी विश्लेषक दीपक म्हस्के यांची पक्षाचे नवे सोशल मीडिया संयोजक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याशिवाय पक्षाने महाराष्ट्रातून प्रीती गांधी, दिल्लीतून शिवानंद द्विवेदी, उत्तराखंडमधून आलोक भट्ट आणि हरियाणातून अरुण यादव या चार नव्या चेहऱ्यांची सोशल मीडिया सह-संयोजकपदी निवड केली आहे, तर अनिल बलूनी मीडिया संयोजक पदावर कायम आहेत..सुनेसारख्याच कर्तबगार आहेत 'तारिणी'च्या खऱ्या सासूबाई; पहिल्यांदाच छोट्या पडद्यावर दिसणार; शिवानीने शेअर केला व्हिडिओ .कोण आहेत अमित मालवीय?भाजपच्या डिजिटल प्रचार मोहिमेचा सर्वात जुना आणि प्रमुख चेहरा विविध निवडणुकांमध्ये भाजपच्या डिजिटल नरेटिव्हचे नेतृत्व करण्यात मोठा वाटा २०१५ पासून सलग ११ वर्षे भाजपच्या आयटी सेलची धुरा सांभाळली नव्याने झालेल्या बदलांमध्ये अमित मालवीय यांच्याकडून हे पद काढून घेण्यात आलं.महाराष्ट्राचा ‘माउंटन मॅन’! पत्नीला रस्त्याअभावी गमावलं; आता पती गावासाठी स्वतःच खोदतोय रस्ता, मांझींची आठवण करून देणारी कहाणी.डिजिटल कार्यप्रणालीवर विशेष लक्ष देणारहा नवीन बदल डिजिटल आणि सोशल मीडिया कार्यप्रणालीला नवी ऊर्जा देण्यासाठी करण्यात आला आहे. नव्या फळीत महिला आणि तरुणांना प्राधान्य देण्यात आले असून, १३ उपाध्यक्षांपैकी ६ महिला आहेत. तसेच वडोदराचे ३५ वर्षीय खासदार हेमांग जोशी आणि ४६ वर्षीय ऋतुराज किशोर सिन्हा यांसारख्या युवा नेत्यांना नव्या संघात महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे.राजकीय विश्लेषकांच्या मते, अधिकृतपणे तसे जाहीर केले नसले तरी अलीकडील 'जेन झी' आंदोलनांचा प्रभाव या निवडींवर नक्कीच दिसून येतो. या आंदोलनानंतर भाजपने आपली डिजिटल रणनीती बदलण्याचे संकेत दिले असून, आता इंस्टाग्रामसारख्या तरुणांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या प्लॅटफॉर्मवर भर दिला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.