देश

CJP Protest: 'सीजेपी'च्या आंदोलनामुळे भाजपच्या आणखी एका बड्या नेत्याची खुर्ची गेली; आता 'जेन-झीं'वर विशेष लक्ष?

Amit Malviya removed BJP IT cell chief: मालवीय यांच्या जागी छत्तीसगडचे रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक आणि निवडणूक डेटा व आयटी विश्लेषक दीपक म्हस्के यांची पक्षाचे नवे सोशल मीडिया संयोजक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
Amit Malviya removed BJP IT cell chief

Amit Malviya removed BJP IT cell chief

esakal

संतोष कानडे
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BJP national team reshuffle Nitin Nabin: भाजपने आपल्या राष्ट्रीय संघटन रचनेत मोठे फेरबदल केले आहेत. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी ६५ सदस्यांच्या नव्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची घोषणा केलीय. या फेरबदलात सर्वात मोठा आणि लक्षवेधी बदल दिसून आलाय. २०१५ पासून सलग ११ वर्षे भाजपच्या आयटी सेलची धुरा सांभाळणाऱ्या अमित मालवीय यांना या पदावरून हटवण्यात आले आहे.

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