भाजपकडून राष्ट्रीय कार्यकारणीची घोषणा! विनोद तावडे, वसुंधरा राजे अन् स्मृती इराणी यांच्याकडे मोठी जबाबदारी, वाचा यादी...

BJP New National Team: भारतीय जनता पक्षाने नव्या कार्यकारणीची घोषणा केली आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी ही नवी नियुक्ती जाहीर केली असून, सर्व नियुक्त्या तातडीने लागू करण्यात आल्या आहेत. या कार्यकारिणीत अनुभवी नेत्यांसोबतच संघटनात्मक कामाचा मोठा अनुभव असलेल्या नेत्यांनाही महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे..माजी राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आणि भाजपचे माजी राष्ट्रीय महासचिव राम माधव यांची राष्ट्रीय उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्यासोबत एकूण १३ नेत्यांना राष्ट्रीय उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. यात माजी उत्तराखंड मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, बैजयंत जय पांडा, डी. पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी, भारती प्रवीण पवार, मनप्रीत सिंह बादल, लालसिंग आर्या, एम. नागराजा, तारिक मन्सूर आणि मधुचंद्र कार यांचा समावेश आहे..Ayodhya Ram Mandir: चंपत राय चौकशीच्या फेऱ्यात, चोरी प्रकरणानंतर बदलणार कारभाराची रचना? CEO-सचिव पदांसह मोठ्या फेरबदलाची तयारी".या नव्या टीममध्ये स्मृती इराणी यांच्याकडेही महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. माजी केंद्रीय मंत्री असलेल्या इराणी यांची राष्ट्रीय महासचिवपदी नियुक्ती झाली आहे. त्यांच्यासह विनोद तावडे, सुनील बन्सल, बिप्लब कुमार देब, सतीश पूनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी आणि संजय भाटिया यांनाही राष्ट्रीय महासचिव करण्यात आलं आहे..भाजपचे संघटन महासचिव बी. एल. संतोष हे यापुढेही याच पदावर कायम राहणार आहेत. तर शिवप्रकाश आणि सौदान सिंह यांची राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव (संघटन) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. दरम्यान, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्यावर राष्ट्रीय कोषाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. राजेश मंगल यांची राष्ट्रीय संयुक्त कोषाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे..चंद्रशेखर बावनकुळेंची भाजपने राष्ट्रीय पातळीवर केली नियुक्ती, सोपवण्यात आली महत्त्वाची जबाबदारी.पक्षाच्या विविध संघटनात्मक आणि संपर्क विभागांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. संबित पात्रा यांच्याकडे ईशान्य भारताचे समन्वयकपद देण्यात आलं आहे, तर तरुण चुग यांची केंद्रीय कार्यालय प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. भाजपने आगामी काळातील संघटनात्मक कामकाज लक्षात घेऊन ही नवी टीम उभी केली असल्याचं दिसतं. अनुभवी चेहरे आणि संघटनात सक्रिय असलेल्या नेत्यांचा मेळ साधत पक्षाने राष्ट्रीय पातळीवर जबाबदाऱ्यांची नव्याने आखणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.