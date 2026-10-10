BJP National President Attack : 'देशात अस्थिरता निर्माण करण्याच्यामागे परकीय शक्तींचा हात'; 'इंडिया' आघाडी आणि केजरीवालांवर भाजपचा घणाघात

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत निवडणूक आयोगाविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनावरून भारतीय जनता पक्षाने विरोधी पक्षांवर अत्यंत गंभीर आरोप करत जोरदार हल्लाबोल केला आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील 'इंडिया' आघाडी आणि आम आदमी पक्षाचे निमंत्रक अरविंद केजरीवाल यांचे सहकारी देशात जाणीवपूर्वक राजकीय अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा थेट आरोप भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी केला आहे.."आंदोलनामागे राजकीय हेतू अन् परकीय शक्तींचा प्रभाव"विरोधकांच्या भूमिकेवर कडाडून टीका करताना भाजप अध्यक्षांनी म्हटले की, दिल्लीत सुरू असलेल्या या आंदोलनामागे केवळ संकुचित राजकीय स्वार्थ दडलेला आहे. देशातील शांतता आणि विकासाची गती रोखण्यासाठी विरोधकांकडून अशा प्रकारची कारस्थाने रचली जात आहेत. एवढेच नव्हे, तर या देशविरोधी हालचालींमागे परकीय शक्तींचा प्रभाव आणि हात असल्याचा खळबळजनक दावाही त्यांनी केला. अराजकता निर्माण करून घटनात्मक संस्थांवर दबाव आणण्याचे विरोधकांचे मनसुबे देशातील जनता कधीही सहन करणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.."देशभक्त नागरिक एकजुटीने हे प्रयत्न हाणून पाडतील"भारताच्या लोकशाही मूल्यांचा पुनरुच्चार करताना नितीन नबीन म्हणाले की, "आपल्या देशाची लोकशाही अतिशय मजबूत, सशक्त आणि परिपक्व आहे. अशा प्रकारच्या कुटील प्रयत्नांना हाणून पाडण्यासाठी आणि देशाचे स्थैर्य राखण्यासाठी सर्व देशभक्त नागरिक एकजुटीने पुढे येतील." विरोधकांनी सवंग राजकीय फायद्यासाठी देशाची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा मलिन करण्याचे प्रयत्न त्वरित थांबवावेत, असा सल्लाही त्यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.