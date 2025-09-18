देश

Nitin Gadkari : RSS-BJP मध्ये मतभेद? राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवड का लांबतेय? नितीन गडकरी म्हणाले, 'तुम्ही चुकीच्या व्यक्तीला...'

BJP president election delay - What is the reason? : राष्ट्रीय अध्यक्षपदावरून सस्पेन्स कायम; भाजपच्या गोटात चर्चांना उधाण
Nitin Gadkari

Nitin Gadkari

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

BJP President Election : भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवड वारंवार पुढे ढकलली जात आहे. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) या भगव्या संघटनांमध्ये अध्यक्षपदासाठी एका नावावर एकमत होत नसल्याची चर्चा सुरू आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Narendra Modi
Mohan Bhagwat
Nitin Gadkari
RSS
RSS chief
Amit Shah

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com