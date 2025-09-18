Nitin Gadkari : RSS-BJP मध्ये मतभेद? राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवड का लांबतेय? नितीन गडकरी म्हणाले, 'तुम्ही चुकीच्या व्यक्तीला...'

BJP President Election : भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवड वारंवार पुढे ढकलली जात आहे. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) या भगव्या संघटनांमध्ये अध्यक्षपदासाठी एका नावावर एकमत होत नसल्याची चर्चा सुरू आहे. .त्यामुळेच सध्याचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांचा कार्यकाळ वारंवार वाढवण्यात आला आहे. पक्षाचे माजी अध्यक्ष आणि मोदी सरकारमधील वरिष्ठ मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांना या विषयावर विचारले असता, त्यांनी नेहमीप्रमाणे मिश्किलपणे उत्तर दिले..Rahul Gandhi : राहुल गांधींनी व्होट चोरीचा आरोप केलेल्या Aland मतदारसंघात निवडून आलाय कॉंग्रेसचा आमदार, किती आहे मतांचा फरक?.एका हिंदी वृत्त वाहिनीच्या कार्यक्रमात गडकरींना विचारण्यात आले, "भाजपमध्ये नेमके काय सुरू आहे? एवढ्या दिवसांत नवीन अध्यक्ष का निवडला गेला नाही? आरएसएसशी संबंध बिघडले आहेत का?".यावर गडकरी हसले आणि म्हणाले, "तुमचा प्रश्न योग्य आहे, पण तुम्ही चुकीच्या व्यक्तीला विचारला आहे. हा प्रश्न तुम्ही सध्याचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनाच विचारायला हवा. या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी तेच योग्य व्यक्ती आहेत.".संघ-भाजप नात्याविषयी चर्चाअलीकडच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा आरएसएस आणि संघ प्रमुख मोहन भागवत यांचे कौतुक केले आहे. १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरील भाषणात त्यांनी संघाचे वर्णन 'जगातील सर्वात मोठी एनजीओ' असे केले. मोहन भागवत यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त त्यांचा गौरवही करण्यात आला. दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही आरएसएसचं कौतुक केलं आहे..अध्यक्षपदाचा इतिहासजेपी नड्डा : २०२० पासून भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष. त्यांचा कार्यकाळ पुढील निवड होईपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.अमित शहा : २०१४ ते २०१७ आणि २०१७ ते २०२० या काळात सलग दोन वेळा अध्यक्ष.नितीन गडकरी : २०१० ते २०१३ दरम्यान भाजप अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.