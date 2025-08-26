देश

भाजपला मिळणार नवा कर्णधार! अध्यक्षपदासाठी 'या' दिग्गज नेत्याचं नवा आघाडीवर; भागवतांच्या भेटीनंतर चर्चेला उधाण, कोण मारेल बाजी?

Shivraj Singh Chouhan emerges as frontrunner for BJP President : बिहार निवडणुकीपूर्वीच भाजप अध्यक्ष घोषित होणार का? मोहन भागवत भेटीनंतर भाजप अध्यक्षपदावर जोरदार चर्चा
Updated on

BJP President Election : भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) पुढील अध्यक्षाचे नाव अजून निश्चित झालेले नाही. पक्षाकडून यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत घोषणा किंवा तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र, बिहार विधानसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होण्यापूर्वीच अध्यक्षाचे नाव निश्चित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) यांच्यात झालेल्या भेटीमुळे या चर्चेला आणखी वेग आला आहे.

