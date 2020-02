Delhi Elections : राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, आडवानी यांनी बजावला मतदानाचा हक्क

दिल्ली विधानसभा निवडणूक 2020 : नवी दिल्ली : दिल्ली विधानसभा निवडणूक 2020 : नवी दिल्ली : दिल्ली विधानसभा निवडणूकासाठी आज (ता. ८) मतदान होत आहे. दिल्लीतील ७० मतदारसंघांसाठी हे मतदान होईल. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सकाळी लवकरच पत्नी सविता कोविंद यांच्यासह मतदानाचा हक्क बजावला. तर भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवानी यांनी मुलगी प्रतिभा आडवानी यांच्यासह मतदानाचा हक्क बजावला. दुपारी १२ वाजेपर्यंत १५.६८% मतदान झाले आहे.

Delhi Elections : ज्यांनी काम केलं त्यांनाच दिल्लीकर निवडून देतील : अरविंद केजरीवाल

Delhi: President Ram Nath Kovind and his wife Savita Kovind cast their votes at Dr Rajendra Prasad Kendriya Vidyalaya, President’s Estate. #DelhiElections2020 pic.twitter.com/SyOBmEesOS — ANI (@ANI) February 8, 2020

Delhi Assembly Elections : दिल्लीकर आज कोणाला देणार कौल!

राष्ट्रपतींनी प्रेसिडंट एरियातील डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालयात मतदान केले, तर आडवानी पितापुत्रीने यांनी औरंगझेब लेन येथील मतदार केंद्रात मतदान केले.

Delhi: Senior Bharatiya Janata Party leader LK Advani and his daughter Pratibha Advani cast their vote at a polling booth on Aurangzeb lane. #DelhiElections2020 pic.twitter.com/pazf3j7d53 — ANI (@ANI) February 8, 2020

दिल्लीचे भाजप अध्यक्ष यांनीही मतदानाचा हक्क बजावला असून, 'माझा सिक्स्थ लेन्स सांगतोय की दिल्लीत भाजपचेच सरकार स्थापन होईल,' अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली आहे.

My sixth sense is saying that BJP will form government in Delhi, says Manoj Tiwari Read @ANI story | https://t.co/Hy5fui81DT pic.twitter.com/CTFWBQblwy — ANI Digital (@ani_digital) February 8, 2020

भाजपचे केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनीही कुंटूंबासह मतदान केले.