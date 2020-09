40 वर्षे सेवा करणाऱ्याला खास 'भेट', भाजपने कार्यकारिणीतून वगळल्याने नेत्याची प्रतिक्रिया

नवी दिल्ली - बिहार निवडणुकांचे बिगुल वाजल्यानंतर लगेच भाजपने नव्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची घोषणा केली. अमित शहा यांच्याकडून अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर 8 महिन्यानंतर पक्षाच्या कार्यकारिणीत जेपी नड्डा यांनी बदल केले. यावेळी नव्या आणि तरुण चेहऱ्यांना भाजपने संधी दिली आहे. तर अनेक जुन्या आणि वरिष्ठ नेत्यांना कार्यकारिणीतून वगळलं आहे. पक्षाने मुकुल रॉय यांना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केलं असून भाजपच्या नव्या टीममध्ये उत्तर प्रदेशातील अनेक नेत्यांवर जबाबदारी सोपवली आहे.

दरम्यान, आता पक्षाच्या कार्यकारिणीत झालेल्या या फेरबदलानंतर राहुल सिन्हा नाराज झाले आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये एक वेगळी ओळख असलेले राहुल सिन्हा भाजपचे राष्ट्रीय सचिव होते मात्र आता त्यांच्याकडून हे पद काढून घेण्यात आले आहेत.

नव्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची घोषणा झाल्यानंतर राहुल सिन्हा यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी एक व्हिडिओ शेअर करताना मत मांडलं आहे. पक्षाच्या या निर्णयावर बोलताना राहुल सिन्हा यांनी म्हटलं की, एका योद्ध्याप्रमाणे 40 वर्षे भाजपची सेवा केली आणि आज टीएमसी नेत्यांसाठी मला राजीनामा द्या असं सांगण्यात आलं. भाजपने मला 'भेट' दिली असा उपहासात्मक टोलाही त्यांनी लगावला. राहुल सिन्हा म्हणाले की, पुढच्या 10-12 दिवसात पक्षाच्या निर्णयाबाबत माझी बाजू मांडणार आहे. तसंच पुढे काय करणार हेसुद्धा स्पष्ट करेन.

Served @BJP4India for 40 Years as the Warrior and today just to include @AITCofficial Leaders, I have been asked to Left the Post of the Party.@narendramodi @BJP4Bengal pic.twitter.com/yN1Zok8BdV

— Rahul Sinha (@RahulSinhaBJP) September 26, 2020