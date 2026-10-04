Rajya Sabha Candidates: राज्यसभा निवडणुकीत भाजपचा सस्पेन्स संपला; दोन राज्यांत उमेदवारांची घोषणा, कोण आहेत चेहरे? एक तर अभिनेत्री

भाजपने पश्चिम बंगाल आणि उत्तराखंडमधील राज्यसभा निवडणुकीसाठी आपल्या उमेदवारांची घोषणा केली आहे. पश्चिम बंगालमधून बंगाली अभिनेत्री कोयल मल्लिक यांना उमेदवारी देण्यात आली असून, उत्तराखंडमधून दिनेश आर्य यांच्या नावाला केंद्रीय निवडणूक समितीने मंजुरी दिली आहे. कोयल मल्लिक यांनी यापूर्वी तृणमूल काँग्रेसच्या तिकिटावर राज्यसभेत प्रवेश केला होता आणि खासदारकीचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या रिक्त झालेल्या जागेसाठी पोटनिवडणूक होणार आहे..कोयल मल्लिक यांना भाजपची उमेदवारीबंगाली अभिनेत्री कोयल मल्लिक २०२६ मध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या तिकिटावर राज्यसभेवर निवडून आल्या होत्या. त्यांनी राज्यसभा खासदार म्हणून शपथही घेतली. मात्र, त्यानंतर काही काळातच त्यांनी खासदारपदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला. १६ जुलै २०२६ रोजी त्यांनी राज्यसभेच्या अध्यक्षांकडे आपला राजीनामा सादर केला..कोयल मल्लिक यांचे मूळ नाव रुक्मणी मलिक असल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद करण्यात आले आहे. त्या बंगाली चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री असून त्यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. राज्यसभेत प्रवेश केल्यानंतर त्यांनी राजकारणातही सक्रिय भूमिका घेतली.त्यांच्या राजीनाम्यानंतर पश्चिम बंगालमधील राज्यसभेची एक जागा रिक्त झाली. या जागेसाठी १६ ऑक्टोबर रोजी पोटनिवडणूक होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. भाजपने आता याच जागेसाठी कोयल मल्लिक यांना उमेदवार म्हणून घोषित केले आहे. त्यामुळे यावेळी त्या भाजपच्या उमेदवार म्हणून निवडणूक रिंगणात उतरतील. या जागेसाठी इतर राजकीय पक्षांकडूनही उमेदवार दिले जाऊ शकतात..Madhya Pradesh : मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यात अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर; Challenger 3500 जेटही दाखल होणार, जाणून घ्या किंमत.उत्तराखंडमधून दिनेश आर्य यांना संधीउत्तराखंडमधील राज्यसभा निवडणुकीसाठी भाजपने दिनेश आर्य यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले आहे. केंद्रीय निवडणूक समितीने त्यांच्या उमेदवारीला मंजुरी दिली आहे. दिनेश आर्य हे नैनिताल भागातील रहिवासी आहेत..आर्य सध्या राज्यस्तरीय पेयजल देखरेख परिषदेचे उपाध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. हे पद राज्यमंत्र्यांच्या समकक्ष दर्जाचे असल्याचे माहितीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. आता भाजपने त्यांना राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.१२ राज्यसभा जागांसाठी निवडणूकभाजपने पश्चिम बंगाल आणि उत्तराखंड या दोन्ही राज्यांमधील राज्यसभा निवडणुकीसाठी आपले उमेदवार निश्चित केले आहेत. पश्चिम बंगालमधून कोयल मल्लिक, तर उत्तराखंडमधून दिनेश आर्य भाजपचे उमेदवार असतील..उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगालमधील एकूण १२ राज्यसभा जागांसाठी निवडणूक होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेशातील १० आणि उत्तराखंडमधील एका जागेचा समावेश आहे. या जागांवरील विद्यमान सदस्यांचा कार्यकाळ २५ नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. याशिवाय पश्चिम बंगालमधील एका रिक्त जागेसाठी पोटनिवडणूक होणार आहे.दिलेल्या निवडणूक वेळापत्रकानुसार, २३ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ८ ते दुपारी ४ या वेळेत मतदान होईल आणि २७ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी केली जाईल. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत..Ayodhya Deepotsav: अयोध्येसाठी UP पर्यटनाचे ३ दिवसांचे खास पॅकेज; रु. १६,९९९ मध्ये राम मंदिरासह दीपोत्सवाचा खास अनुभव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.