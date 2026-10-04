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Rajya Sabha Candidates: राज्यसभा निवडणुकीत भाजपचा सस्पेन्स संपला; दोन राज्यांत उमेदवारांची घोषणा, कोण आहेत चेहरे? एक तर अभिनेत्री

BJP Announces Rajya Sabha Candidates for Two States : भाजपने राज्यसभा निवडणुकीसाठी पश्चिम बंगालमधून कोयल मल्लिक आणि उत्तराखंडमधून दिनेश आर्य यांना उमेदवारी दिली असून, २३ ऑक्टोबरला मतदान होणार आहे.
BJP has announced its Rajya Sabha candidates for West Bengal and Uttarakhand ahead of the upcoming elections

BJP has announced its Rajya Sabha candidates for West Bengal and Uttarakhand ahead of the upcoming elections

esakal

Sandip Kapde
Updated on

भाजपने पश्चिम बंगाल आणि उत्तराखंडमधील राज्यसभा निवडणुकीसाठी आपल्या उमेदवारांची घोषणा केली आहे. पश्चिम बंगालमधून बंगाली अभिनेत्री कोयल मल्लिक यांना उमेदवारी देण्यात आली असून, उत्तराखंडमधून दिनेश आर्य यांच्या नावाला केंद्रीय निवडणूक समितीने मंजुरी दिली आहे. कोयल मल्लिक यांनी यापूर्वी तृणमूल काँग्रेसच्या तिकिटावर राज्यसभेत प्रवेश केला होता आणि खासदारकीचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या रिक्त झालेल्या जागेसाठी पोटनिवडणूक होणार आहे.

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