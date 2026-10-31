SIR चं वास्तव! लग्नाला झाली 6 वर्षे अन् मुलं झाली 12, कुठे वडील मुलापेक्षा फक्त 5 वर्षांनी मोठे; भाजपने मांडल्या धक्कादायक विसंगती

Sambit Patra Hits Back: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर 'इंडिया' आघाडीकडून 'मत चोरी'चे आरोप लावले जात असतानाच, भाजपने विरोधी पक्षांवर जोरदार पलटवार केला. मतदार याद्यांच्या सुरू असलेल्या विशेष सघन पुनरीक्षण मोहिमेमध्ये मतदार नोंदींमध्ये अत्यंत धक्कादायक व विचित्र विसंगती उघडकीस आल्याचा दावा भाजप खासदार संबित पात्रा यांनी केलाय..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.नवी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पात्रा यांनी मतदार यादीतील अनेक अजब प्रकरणांचे दाखले दिले. एका नोंदीनुसार वडील आपल्या मुलापेक्षा केवळ ५ वर्षांनी मोठे असल्याचे नमूद आहे, जे अशक्य आहे; तर दुसऱ्या एका प्रकरणात ६ वर्षांच्या वैवाहिक जीवनात दांपत्याला १२ मुले असल्याच्या नोंदी आढळल्या आहेत, असे पात्रा यांनी निदर्शनास आणून दिले..या संदर्भात संबंधित संशयितांना नोटिसा पाठवून स्पष्टीकरण मागितले असता त्यांनी कोणतीही उत्तरे दिली नाहीत. हे लोक देशात घुसखोरी करणारे असून त्यांना भारतीय मतदार बनण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असा थेट आरोप त्यांनी केला. बेकायदा मार्गाने शिधापत्रिका, ओळखपत्रे मिळवणाऱ्या अशा संशयितांचे पितळ आता 'एसआयआर'च्या पडताळणी प्रक्रियेमुळे उघडे पडत असल्याचे त्यांनी सांगितले..Foreign Deputy PM daughter Bollywood Ambition : "ते नेते माझ्या मागेच लागलेत!"; जगातील 'त्या' बलाढ्य देशाच्या उपपंतप्रधानांच्या मुलीला काम करायचंय बॉलिवूडमध्ये; केंद्रीय मंत्र्यांचा मोठा खुलासा.एसआयआर प्रक्रियेचं केलं समर्थन'एसआयआर' प्रक्रियेचे समर्थन करताना संबित पात्रा म्हणाले की, यापूर्वी भारतात अशी पुनरीक्षण मोहीम १२ वेळा राबवली गेली असून त्यातील १० वेळा ती काँग्रेसच्याच सत्ताकाळात झाली होती; मग आताच विरोधक याला विरोध का करत आहेत? या प्रक्रियेत 'एएसडीडी' म्हणजे- गैरहजर, स्थलांतरित, मृत आणि दुबार; या श्रेणींचा वापर केला जातो. मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी तीन वेळा प्रत्यक्ष घरी भेट देऊनही न आढळलेल्या मतदारांना गैरहजर म्हणून नोंदवतो.. त्यामुळे त्यांचे नाव यादीतून वगळले जाऊ शकते; मात्र असे मतदार 'फॉर्म ६' भरून पुन्हा नाव नोंदवू शकतात..देशभरात सुमारे १२ कोटी नागरिक कायमस्वरूपी स्थलांतरित आढळले असून त्यापैकी ६ कोटींनी पुनर्नोंदणीसाठी अर्ज केले आहेत, तर उर्वरित लोकांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. याशिवाय सुमारे २.८ कोटी मृत व्यक्तींची नावे यादीतून वगळण्यात आली असून तब्बल १ कोटी दुबार नोंदी रद्द करण्यात आल्या आहेत..पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसकडून मृत मतदारांच्या नावावर 'घोस्ट व्होटिंग' केले जात असल्याचा आरोप करत, मतदार याद्या शुद्ध आणि पारदर्शक ठेवण्यासाठीच ही मोहीम आवश्यक असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.