देश

आणखी एक पक्ष फुटला! 'ऑपरेशन कमळ', १२ पैकी ८ आमदारांचा भाजप प्रवेश; विधानसभेतली ताकद चारपट वाढली

8 UDP MLAs Join BJP मेघालयमध्ये सत्तेत वाटेकरी असलेल्या युनायटेड डेमोक्रेटिक पार्टीतील आमदारांच्या भाजप प्रवेशामुळे खळबळ उडालीय. भाजपची ताकद वाढली असून पक्षाच्या जागा २ वरून थेट दहावर पोहोचल्या आहेत.
8 UDP MLAs Join BJP

8 UDP MLAs Join BJP

Esakal

सूरज यादव
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देशातील आणखी एका राज्यात मोठ्या पक्षात फूट पडली असून १२ पैकी ८ आमदारांनी भाजप प्रवेश केलाय. मेघालयमध्ये सत्तेत वाटेकरी असलेल्या युनायटेड डेमोक्रेटिक पार्टीतील आमदारांच्या भाजप प्रवेशामुळे खळबळ उडालीय. मेघालयात भाजपचे फक्त २ आमदार होते. आता युडीपीच्या ८ आमदारांनी प्रवेश केल्यानंतर भाजपचे संख्याबळ १०वर पोहोचले आहे. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, भाजप खासदार संबित पात्रा, मेघालय भाजपा अध्यक्षांच्या उपस्थितीत हा पक्ष प्रवेश झाला.

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