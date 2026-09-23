आणखी एक पक्ष फुटला! 'ऑपरेशन कमळ', १२ पैकी ८ आमदारांचा भाजप प्रवेश; विधानसभेतली ताकद चारपट वाढली

देशातील आणखी एका राज्यात मोठ्या पक्षात फूट पडली असून १२ पैकी ८ आमदारांनी भाजप प्रवेश केलाय. मेघालयमध्ये सत्तेत वाटेकरी असलेल्या युनायटेड डेमोक्रेटिक पार्टीतील आमदारांच्या भाजप प्रवेशामुळे खळबळ उडालीय. मेघालयात भाजपचे फक्त २ आमदार होते. आता युडीपीच्या ८ आमदारांनी प्रवेश केल्यानंतर भाजपचे संख्याबळ १०वर पोहोचले आहे. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, भाजप खासदार संबित पात्रा, मेघालय भाजपा अध्यक्षांच्या उपस्थितीत हा पक्ष प्रवेश झाला..युडीपीच्या किर्मेन श्यल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या वरिष्ठांची भेट घेतली होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भेटीतही चर्चा झाली होती अशी माहिती समजते. १२ सप्टेंबरला माजी आमदार आणि युडीपीचे वरिष्ठ नेते डॉक्टर जेमिनो मावथोह हेसुद्धा भाजपात गेले आहेत. यानंतर युडीपीत फुटीची शक्यता वर्तवली जात होती..भाजपने पक्षसंघटनेत केले मोठे बदल, महाराष्ट्रातील चार नेत्यांवर सोपवली महत्त्वाची जबाबदारी.मेघालयचे मंत्री लखमेन रिम्बुई यांनी सांगितलं की, युडीपीच्या आठ आमदारांनी भाजप प्रवेशाचा निर्णय अचानक घेतलेला नाही. राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चेनंतर हे पाऊल उचलण्यात आलंय. आज आम्हा सर्व ८ आमदारांसाठी महत्वाचा दिवस आहे. मी पंतप्रधानांचा आभारी आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली देशात मोठे बदल पाहिले..भाजप प्रवेशाबाबत काही काळापासून चर्चा सुरू होती. ज्या प्रश्नांसाठी केंद्र सरकारची मदत गरजेची होती त्या मुद्द्यांवर आमदारांनी चर्चेत भर दिला होता. अनेक तरुण आमदारांना समाजात काम करायचंय आणि मेघालयातील प्रश्न सोडवायचे असल्याचंही मंत्री लखमेन रिम्बुई म्हणाले..मेघालयात विधानसभेत ६० सदस्य आहेत. यात भाजपचे फक्त २ आमदार होते. आता युडीपीच्या ८ आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानं पक्षाची ताकद चार पटीने वाढलीय. भाजपच्या आमदारांची संख्या १० वर पोहोचली आहे. भाजप यामुळे क्रमांक दोनचा पक्ष बनला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.