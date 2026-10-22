घरात घुसून भाजप कार्यकर्त्याची निर्घृण हत्या, धारधार शस्त्राने वार अन् गोळीबार; घटनेनंतर २ गटात वाद, ६ जण जखमी

BJP Supporter Samir Ghosh: पश्चिम बंगालमध्ये मालदा जिल्ह्यात एका ३५ वर्षीय भाजप समर्थकांची अज्ञातांनी गोळ्या झाडून हत्या केलीय. बुधवारी सायंकाळी इंग्लिश बाजार पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत ही घटना घडली. कार्यकर्त्याच्या हत्येनंतर परिसरात खळबळ उडाली असून तणावाचं वातावरण निर्माण झालंय. समीर घोष असं हत्या झालेल्या भाजप कार्यकर्त्याचं नाव आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, हल्लेखोरांनी भाजप समर्थक समीर घोष याच्यावर धारदार शस्त्रांनी हल्ला केला. त्यानंतर दोन गोळ्या झाडल्या. स्थानिकांनी दावा केला की, समीर घोषची विरोधी राजकीय पक्षाशी संबंधित लोकांनी केलीय..नवी कोरी गाडी, शोरूममधून बाहेर काढताना अचानक स्पीड वाढलं; रस्त्यावर दुचाकीला उडवलं, CCTV VIDEO VIRAL.पोलिसांनी सांगितले की, या हत्येनंतर परिसरातील दोन गटात वाद झाला. यातून झालेल्या हाणामारीत ६ जण जखमी झाले आहेत. त्यांना मालदा मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल केलं आहे..दुर्गा मूर्ती विसर्जन सुरू असतानाच समीर घोषच्या घरात काही लोक घुसले होते. त्यावेळी त्याच्यावर हल्ला करून हत्या करण्यात आली. समीरच्या भावाने आरोप केला की, समीर भाजपचा कार्यकर्ता होता, त्यामुळे त्याला सतत धमक्या येत होत्या. परिसरात बाहेर पडू नये असंही धमकावलं जात होतं. तो एकटा घरात असतानाच हल्लेखोरांनी त्याच्यावर हल्ला केला..दरम्यान, कार्यकर्त्याच्या हत्या प्रकरणी अद्याप कुणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. मात्र घटनेनंतर परिसरात तणावाचं वातावरण असून पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.