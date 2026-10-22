देश

घरात घुसून भाजप कार्यकर्त्याची निर्घृण हत्या, धारधार शस्त्राने वार अन् गोळीबार; घटनेनंतर २ गटात वाद, ६ जण जखमी

Crime News: हल्लेखोरांनी भाजप समर्थक समीर घोष याच्यावर धारदार शस्त्रांनी हल्ला केला. त्यानंतर दोन गोळ्या झाडल्या. या घटनेनंतर दोन गटात वाद उफाळून आल्यानं झालेल्या हाणामारीत ६ जण जखमी झाले आहेत.
west bengal bjp supporter killed

west bengal bjp supporter killed

Esakal

सूरज यादव
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BJP Supporter Samir Ghosh: पश्चिम बंगालमध्ये मालदा जिल्ह्यात एका ३५ वर्षीय भाजप समर्थकांची अज्ञातांनी गोळ्या झाडून हत्या केलीय. बुधवारी सायंकाळी इंग्लिश बाजार पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत ही घटना घडली. कार्यकर्त्याच्या हत्येनंतर परिसरात खळबळ उडाली असून तणावाचं वातावरण निर्माण झालंय. समीर घोष असं हत्या झालेल्या भाजप कार्यकर्त्याचं नाव आहे.

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