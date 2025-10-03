Viral: मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघात कार्यकर्त्याचे लाजिरवाणे कृत्य, रुग्णाला बिस्कीट दिले, फोटो काढला अन् परत घेतले, पाहा व्हिडिओ

जयपूरमधील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये काही भाजप कार्यकर्ते रुग्णालयात फळे आणि बिस्किटे वाटताना दिसत आहेत. राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते देखील समाजाची सेवा करण्यासाठी असे कार्यक्रम आयोजित करतात. परंतु कधीकधी फोटो काढून प्रसिद्धी मिळवण्याच्या हेतूमुळे संपूर्ण कार्यक्रमच कलंकित होतो. जयपूरमध्ये असेच घडले. याचा व्हिडिओ आता व्हायरल होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, व्हायरल झालेला व्हिडिओ २३ सप्टेंबरचा आहे. जयपूर शहरातील शेवपूर मंडळाचे अध्यक्ष गोपाळ सैनी यांच्या नेतृत्वाखाली काही भाजप कार्यकर्ते राजस्थान आरोग्य आणि विज्ञान विद्यापीठात रुग्णांना फळे आणि बिस्किटे वाटताना दिसत आहेत. सेवा करणारे सर्व भाजप कार्यकर्ते गळ्यात भगवे स्कार्फ घालून आहेत. मंडळाच्या उपाध्यक्षा विनिता अजमेरा यांच्यासह अनेक अधिकारी रुग्णालयात फळे आणि बिस्किटे वाटत आहेत. मात्र नंतर एक अजबच कृत्य दिसून आले आहे..Mystery of Umoja Village : 'या' गावात पुरुषांना आहे प्रवेशबंदी, तरीही महिला होतात गर्भवती; काय आहे गूढ जाणून घ्या.....विनिता अजमेरा बिस्किटांचे एक पॅकेट धरतात आणि एका महिला रुग्णाला देतात. त्यानंतर फोटोसाठी पोझ देतात. फोटो काढल्यानंतर, ते पॅकेट रुग्णाकडून परत घेतले जाते. रुग्णाला आधीच एक पॅकेट मिळाले असले तरी पक्षाच्या कार्यकर्त्याने ते पॅकेट केवळ फोटोसाठी रुग्णाला दिले. नंतर ते लगेच परत घेतले. हा व्हिडिओ चर्चेचा विषय बनला आहे..जयपूर महानगरपालिका ग्रेटरचा वॉर्ड क्रमांक १०३ हा सांगानेर विधानसभा मतदारसंघात येतो. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वतः सांगानेरचे आमदार आहेत. हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. लोक त्यावर विविध प्रकारे प्रतिक्रिया देत आहेत. काही जण व्हिडिओ पोस्ट करत आहेत आणि "फोटोफाइल" अशी टिप्पणी करत आहेत. .एका सोशल मीडिया वापरकर्त्याने लिहिले की, असे वागून, पक्षाचा एक कार्यकर्ता संपूर्ण पक्षाला लाज आणतो. काही जण कर्करोगाच्या रुग्णांना त्यांच्या दुःखाचा मार्केटिंगसाठी वापर कसा सहन करता येईल यावरही भाष्य करत आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त, भाजपने १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत सेवा पंधरवडा (सेवा पंधरवडा) साजरा केला. .Video: रावणाची दहा डोकी घेऊन फिरत होती राखी सावंत, अशाच अवतारात छम्मक छल्लो गाण्यावर नाच नाच नाचली, व्हिडिओ बघून तुम्ही पण हसाल.या पंधरवड्यादरम्यान, जयपूर शहराचे श्योपूर मंडळाचे अध्यक्ष गोपाळ लाल सैनी, नगरसेवक उमेदवार जगदीश पटेल, नगरसेवक उमेदवार शंकरलाल शर्मा, कार्यक्रम समन्वयक गौरी शंकर सैनी, समन्वयक सुनील अण्णा, मदन अकोडिया, वीरेंद्र सिंह नारुका आणि मंडळ उपाध्यक्ष विनीता अजमेरा यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांनी आरयूएचएसमध्ये फळे आणि बिस्किटे वाटली. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर यामुळे लाजिरवाणे वातावरण निर्माण झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.