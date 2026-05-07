BJP Expansion India: भाजपची विस्तारवादी घोडदौड

-विजय नाईकनवी दिल्ली : केरळ, तामिळनाडू, आसाम व पश्चिम बंगाल या चार राज्यात व पुडुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभांच्या निवडणुकांचे लागलेले निकाल, भाजपच्या घोडदौडीत एकामागून एक विरोधक `चितपट’ होत आहेत, असे दर्शवितात. पश्चिम बंगालमध्ये 294 जागांपैकी भाजपने 207 जागा जिंकून विक्रम नोंदविला. तृणमूल काँग्रेसला केवळ 80 जागांवर `असमाधान’ मानावे लागले. .Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजपने एक तंत्र विकसित केले आहे. त्यात निवडणूक आय़ोग, इडी, आयकर विभाग, सीबीआय यांना हाताशी धरले जाते. विरोधकांवर धाडी टाकून त्यांच्या समर्थकांना अटक करणे, महिला कल्याण नावाखाली पैशाचे प्रलोभन दाखविणे, मतदानाच्या तोंडावर त्याचे वाटप करणे, हिंदु –मुस्लिम तेढ वाढवून मतदारात फूट पाडणे, विरोधकांविरूद्ध विखारी प्रचार करणे, एसआयआरची सदोष पद्धत अवलंबणे, निवडणुकीतील आजारसंहिता धाब्यावर बसविणे, आदींचा वापर वा गैरवापर होतो. पश्चिम बंगाल व आसाममध्ये घुसपैठीयाचा मुद्दा शिगेस नेल्याने हिंदू मतांचे आपोआप धृवीकरण झाले व त्याचा लाभ भाजपला मिळाला, हेच तंत्र गेली बारा वर्षे वापरून भाजप राज्याराज्यातून सत्तेवर येत आहे..2019 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपला 303 जागा मिळाल्या होत्या. 2024 मध्ये घसरून त्या 240 वर येऊन ठेपल्या व काँग्रेसने आगेकूच करून 99 जागा जिंकल्या. तरीही गेल्या अडीच तीन वर्षापासून काँग्रेस नेस्तनाबूत होत चालली आहे. त्यामुळे, 2029 च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका विरोधी आघाडीपुढे मोठे आव्हान उभे करणार, हे निश्चित.महिलांना 33 टक्के जागा देण्याबाबत लोकसभेत भाजपने मांडलेली विधेयके विरोधकांच्या अयक्यामुळे मंजूर झाली नाही, ते सभापटलावरील अयक्य देशपातळीवर दिसत नाही, की त्या दिशेने प्रयत्न चालू असल्याचे दिसत नाही. दिल्लीतील निवडणुकात आप विरूदध भाजप यात काँग्रेसने वेगळी चूल मांडून खोडा घातला. भाजपच्या यशाचा मार्ग आपोआप मोकळा झाला. त्याचीच पुनरावृत्ती काँग्रेसने पश्चिम बंगालमध्ये केली. तिथं भाजप व काँग्रेस, ममता दीदींच्या विरोधात लढले. याला भाजप व काँग्रेसची अघोषित `युती’ म्हणायचे काय?.`काँग्रेसमुक्त भारत’ घोषणेत आता `विरोधक मुक्त भारत’ या नव्या उद्दिष्टाची भर भाजपच्या रणनीतीत पडली आहे. काँग्रेस पक्ष एका कोपऱ्यात जाऊन पडला आहे. विऱोधक विखुरलेत. भाजपने केरळात मुसंडी मारण्याचा प्रयत्न केला. तेथे हिंदूंचे धर्मांतर कसे केले जात आहे, याबाबत `केरळ फाईल्स’ एक व `केरळ स्टोरी’ दोन असे प्रचारवादी चित्रपट काढूनही भाजपला काही साध्य झाले नाही. तेथे नेहमीप्रमाणे एकदा यूडीएफ व एकदा एलडीफ या युतींची राज्ये येतात, त्याचीच पुनरावृत्ती झाली व काँग्रेसप्रणित युडीएफ आघाडी निवडून आली.पश्चिम बंगालंमध्ये भवानीपूरहून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तामिळ नाडूतील कोलाथूर मतदार संघातून मुख्यमंत्री एम.के. स्टालीन, व आसाममध्ये काँग्रेसचे प्रांताध्यक्ष गौरव गोगोई यांचे झालेले पराभव उल्लेखनीय ठरतात. त्याची कारणे पाहता, निवडणूक आयोगाने त्यांच्या मतदारसंघात काय खेळी केली, हे ही दिसते..कोलाथूर मतदार संघात 1.02 लाख मतदारांना वगळण्यात आले. त्यामुळे एम.के.स्टालीन यांचा पराभव 8795 मतांनी झाला. ममता बॅनर्जी यांच्या मतदार संघात 51 हजार मतदार वगळ्यात आले. त्यांचा पराभव 15 हजार मतांनी झाला. 2025 मध्ये दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांच्या मतदार संघात 30 हजार मते वगळण्यात आली. त्यांचा पराभव केवळ 4 हजार मतांनी झाला. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसची पीछेहाट झाली, कारण निवडणूक आयोगाने एसआयआरद्वारे तब्बल 90 लाख मतदारांना वगळले. त्यापैकी 60 लाख `मृत’ अथवा `अनुपस्थित’ असे घोषित करण्यात आले. तर, 27 लाख लोकांचे मतदार विषयक दावे लवादापुढे प्रलंबित राहिल्याने त्यांना मतदानात भाग घेता आला नाही. तृणमूल काँग्रेसला ज्या मुस्लिम मतदार संघातून भरघोस मते मिळायची, त्यातील मतदारांची नावे रद्द करण्यात आली..प्रसिद्ध कायदेतज्ञ दुष्यंत दवे यांच्यामते, ``सद्यस्थितीला न्यायपालिकाही मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार आहे. ते म्हणतात, ``मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाचे जे जे सरन्यायाधीश झाले, त्यांनी न्यायपालिकेचे अधःपतन (फेल्ड) केले. मोदींच्या प्रभावाखाली येऊऩ त्यांनी शेकडो खटल्यात तडजोड केली. भारतात आज कायद्याचे राज्य मोडकळीस आले असेल, तर त्याचे सर्वात मोठे कारण न्यायापालिका, हे आहे.’’केरळ, तामिळ नाडू व पश्चिम बंगाल या तीन राज्यात `अँन्टी इन्कम्बंसी’ या घटकाने उलथापालथ केली. तथापि, तो घटक आसाममध्ये प्रभावी ठरला नाही. तिथं हेमंता बिस्वा सर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा भाजपचे सरकार आले (हॅटट्रिक झाली). ते येणारच होते, म्हणून त्यात आश्चर्य नाही..तामिळ नाडूमध्ये मात्र भूकंप झाला. प्रथमच द्रमुक व अण्णाद्रमुक यांच्या सत्तेचे `आलटूनपालटूनचे पॅटर्न’ अभिनेते विजय यांच्या `जन नायगम’ या पक्षाने बदलले. गेल्या 49 वर्षात झालेल्या विधानसभेच्या 11 निवडणुकात अण्णाद्रमुक सात वेळा (31 वर्ष) व द्रमुक चार वेळा (18 वर्ष) सत्तेवर आला. अभिनेते विजय यांच्या यशाला तामिळ नाडूतील `जनरेशन झेड (नुकतेच मतदानपात्र झालेले युवक)’ कारणीभूत आहेत, असे म्हटले जाते. निवडणुका आल्या की मतदारांना सोन्यापासून सायकलपर्यंत प्रलोभने दाखविण्यात द्रमुक व अण्णाद्रमुक हे आजपर्यंत आघाडीवर राहीलेत. तरीही मतदारांनी विजय यांच्याबाजूने कौल दिला, हा नवा पायंडा आहे. प्रश्न आहे, तो शासन चालविण्याचा. कोणताही अनुभव नसलेले विजय किती समर्थपणे तामिळ नाडूचा गाडा चालवितात, हा.त्यांना सरकार बनविणे कठीण व्हावे, म्हणून भाजप नियुक्त राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर मतदान होताच कामाला लागलेले दिसतात. विजय यांचा पक्ष अन्य राजकीय पक्षांपेक्षा सर्वाधिक जागा (243 पैकी 108) मिळवून आला आहे. काँग्रेसने त्यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. तरीही ``118 चे बहुमत दाखवा असे सांगून,’’ त्यांना सरकार बनवू देण्यात ते अडचणी निर्माण करीत आहेत, खोडा घालीत आहेत. सत्तेच्या सारीपटावर तेथील द्रमुक, अण्णाद्रमुख पट्टली मक्कल काची व डावेही आहेत..Document Registration: मुद्रांक शुल्क विभागाचा नवा निर्णय; राज्यात ६० खासगी दस्तनोंदणी केंद्रे सुरू होणार, प्रक्रिया आता खासगी हातात! .पुडूचेरीमध्ये अखिल भारतीय एनआर काँग्रेस 12, द्रमुक 5, भाजप 4 व काँग्रेस 1 असे चित्र आहे.या निवडणुकात आणखी एक गोष्ट प्रकर्षाने पुढे आली. ती म्हणजे, डाव्या आघाडी पक्षांचा (मार्स्कवादी, कम्युनिस्ट, (सीपीएम) भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, (सीपीआय) फॉरवर्ड ब्लॉक (एफबी) व रिव्होल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी ( आरएपी) देशात जवळजवळ कुठेही मागमूस राहिलेला नाही. माजी मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन यांच्या नेतृत्वाखआली गेली दहा वर्ष केरळममध्ये असलेले शासन कोलमडले. तेथील सीपीएमला विरोधात बसावे लागणार आहे.ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्री पदावरून राजीनामा देण्यास नकार दिला असून, थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे ठरविले असले, तरी त्यांना बडतर्फ केले जाऊ शकते. या परिस्थितीत भाजप जिंकला असला, तरी पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचाराचे लोण पसरणार काय, अशी शंका व्यक्त केली जाते. मुख्य़मंत्री पदाचे दावेदार सुवेंदु अधिकारी यांचे सचिव चंद्रनाथ रथ काल खून करण्यात आला, ही बाब भाजप, तसंच, पश्चिम बंगालच्या कायदा व सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर आहे. या सूडाच्या राजकरणाला गृहमंत्री अमित शहा कसे आटोक्यात आणतात व मोदी यांच्या एकाधिकार लोकशाहीची वाटचाल कोणत्या दिशेनं होणार आहे, हे पाहावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.