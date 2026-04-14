भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील कचऱ्याची विल्हेवाट लावताना स्फोट; चौघांचा मृत्यू, अनेकजण जखमी

इंदौरमध्ये भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील कचऱ्याची विल्हेवाट लावताना भीषण स्फोट झालाय. पीथमपूर एमआयडीसीत या कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात असताना झालेल्या स्फोटात चौघांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येत आहे. तारपुरा इथल्या रामकी एनवायरो कंपनीत झालेल्या स्फोटाने परिसरात मोठे हादरे जाणवले. Explosion while handling Union Carbide waste in Indore raises safety concerns.रामकी एनवायरो कंपनीत भोपाळ गॅस दुर्घटनेशी संबंधित यूनियन कार्बाइडचा कचरा आहे. या कचऱ्याला जाळून त्याची विल्हेवाट लावली जात आहे. हे काम सुरू असतानाच अचानक मोठा स्फोट झाला. या स्फोटाचे आवाज अनेक किलोमीटरपर्यंत ऐकू गेले. स्फोटाच्या आवाजाने आणि हादऱ्यांमुळे परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं..पगार वाढल्याशिवाय कामावर नाही येणार, कामगार ठाम; जाळपोळ आणि तोडफोड सुरूच, ७ FIR, ३०० जण ताब्यात.स्फोटाची माहिती मिळताच पोलीस, अग्निशमन दल आणि प्रशासकीय पथक घटनास्थळी दाखल झाले. बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू असून जखमींना रुग्णालयात नेलं जात आहे. परिसरात सुरक्षा बंदोबस्त तैनात केला आहे. स्फोटाचे नेमके कारण अद्याप समोर आलेलं नाही. मात्र धोकादायक कचऱ्याच्या व्यवस्थापनावरून पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित होत आहेत..भोपाळमध्ये २-३ डिसेंबर १९८४च्या मध्यरात्री यूनियन कार्बाइडच्या फॅक्टरीत वायू गळतीची दुर्घटना घडली होती. या वायू गळतीमुळे सुरुवातीला ३ ते ४ हजार पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला होता. तर मृतांचा आकडा १० ते १५ हजारांपेक्षाही जास्त असू शकतो. या दुर्घटनेमुळे लाखो लोक आजारी पडले तर काहींना कायमचं अपंगत्वही आलं. याच दुर्घटनेतील कचऱ्याची विल्हेवाट कशी आणि कुठे लावायची यावरून वाद सुरू होता. पीथमपूर इथं एमआयडीसीत कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी विरोधही केला जात होता.