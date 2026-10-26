Blinkit Fake customer care fraud : फुटलेल्या दह्याचे पैसे परत मागणे पडले महागात! व्हॉट्सॲपवर फोटो पाठवून 'GPay' उघडताच अवघ्या ६० सेकंदांत बँक खाते रिकामे

सध्या घरोघरी मोबाइल ॲपवरून अवघ्या १० मिनिटांत दूध, दही, भाजीपाला आणि किराणा सामान मागवण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. मात्र, ऑनलाइन मागवलेली एखादी क्षुल्लक वस्तू खराब निघाल्यास तिचे पैसे परत (Refund) मिळवण्याच्या नादात किती मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो, याचा प्रत्यय देणारी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे..केवळ एका फुटलेल्या दह्याच्या पाकिटाचे पैसे परत मिळवण्यासाठी गुगलवरून कस्टमर केअरचा नंबर शोधणाऱ्या एका ५६ वर्षीय गृहिणीला सायबर भामट्यांनी अवघ्या एका मिनिटात तब्बल ९८ हजार रुपयांना गंडा घातला आहे. बेंगळुरूमधील वसंतनगर भागात घडलेल्या या घटनेने ऑनलाइन शॉपिंग करणाऱ्या लाखो ग्राहकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..गुगलवर शोधला हेल्पलाइन नंबर अन् तिथेच फसगत झाली!पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित महिलेने १७ ऑक्टोबर रोजी ‘ब्लिंकिट’ (Blinkit) या क्विक-कॉमर्स ॲपवरून घरासाठी काही साहित्य आणि दह्याचे पाकीट मागवले होते. डिलिव्हरी मिळाल्यानंतर दह्याचे पाकीट फुटलेले असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. हे पाकीट परत करून त्याचे पैसे मिळावेत, यासाठी त्यांनी थेट ॲपमधील 'हेल्प सेक्शन' वापरण्याऐवजी गुगलवर कंपनीच्या कस्टमर केअरचा नंबर शोधला. तिथे त्यांना दोन मोबाईल क्रमांक दिसले. तो अधिकृत हेल्पलाइन नंबर असल्याचा समज करून महिलेने त्यावर संपर्क साधला आणि तिथूनच त्या सायबर भामट्यांच्या जाळ्यात अडकल्या..Family Dispute Murder in Jalgaon : बहिणीच्या नवऱ्यानेच केला २१ वर्षीय मेहुण्याचा काटा काढत खून; जळगावमधील थरारक घटना.व्हॉट्सॲप लिंकवर फोटो मागवला अन् ६० सेकंदांत ९८ हजार लंपासफोन उचलणाऱ्या तोतया प्रतिनिधीने अत्यंत गोड बोलून महिलेला विश्वासात घेतले. त्याने महिलेच्या व्हॉट्सॲपवर एक संशयास्पद लिंक पाठवली आणि त्या लिंकवर फुटलेल्या दह्याच्या पाकिटाचा फोटो अपलोड करण्यास सांगितले. महिलेने कोणताही संशय न घेता त्या लिंकवर क्लिक करून फोटो अपलोड केला. त्यानंतर अवघ्या काही सेकंदांत दुसऱ्या एका व्यक्तीचा फोन आला. "तुमचा रिफंड पाठवला आहे, तो जमा झाला का हे पाहण्यासाठी तुमचे गुगल पे (Google Pay) ॲप उघडा," असे त्याने सांगितले. महिलेने दुपारी ३ वाजून १५ मिनिटांनी गुगल पे उघडताच, ३ वाजून १६ मिनिटांनी म्हणजेच अवघ्या एका मिनिटात त्यांच्या बँक ऑफ बडोदाच्या खात्यातून ९८ हजार रुपये परस्पर काढून घेण्यात आले..Smile Day : रोज फक्त ५ मिनिटं हसल्याने काय होतं? वाचून थक्क व्हाल!.अशा फसवणुकीपासून स्वतःला कसे वाचवाल?आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच महिलेने सायबर पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार नोंदवली आहे. यापूर्वीही मार्च महिन्यात नासलेल्या दुधाच्या पाकिटाचा रिफंड मागण्याच्या नादात एका ६५ वर्षीय महिलेने ७७ हजार रुपये गमावले होते..काय काळजी घ्याल?कोणत्याही ऑनलाइन शॉपिंग किंवा डिलिव्हरी ॲपची तक्रार करायची असल्यास गुगलवर कधीही कस्टमर केअर नंबर शोधू नका; कारण सायबर चोरटे तिथे स्वतःचे बनावट नंबर टाकून ठेवतात..तक्रारीसाठी नेहमी संबंधित अधिकृत ॲपमधील (In-App Support) चॅट किंवा हेल्प पर्यायाचाच वापर करा आणि व्हॉट्सॲपवर आलेल्या कोणत्याही अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नका, असे आवाहन सायबर पोलिसांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.