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Blinkit Fake customer care fraud : फुटलेल्या दह्याचे पैसे परत मागणे पडले महागात! व्हॉट्सॲपवर फोटो पाठवून 'GPay' उघडताच अवघ्या ६० सेकंदांत बँक खाते रिकामे

Cyber fraud over damaged curd packet : तुम्हीही ऑनलाइन दूध-दही किंवा किराणा मागवता का? रिफंडच्या नावाखाली भामट्यांनी वापरली 'ही' भयानक शक्कल; वाचून तुम्हालाही बसेल धक्का!
Money disappeared from account as soon as clicking WhatsApp link

Money disappeared from account as soon as clicking WhatsApp link

Sakal

विनयन वाघमारे
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सध्या घरोघरी मोबाइल ॲपवरून अवघ्या १० मिनिटांत दूध, दही, भाजीपाला आणि किराणा सामान मागवण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. मात्र, ऑनलाइन मागवलेली एखादी क्षुल्लक वस्तू खराब निघाल्यास तिचे पैसे परत (Refund) मिळवण्याच्या नादात किती मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो, याचा प्रत्यय देणारी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे.

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