Blue Dots AI: नोकरी शोधण्याची पद्धत बदलणार! मोबाईल मॅपवर दिसणार आसपासच्या कंपन्यांमधील रिक्त जागा

उत्तर प्रदेशातील सुशिक्षित आणि कुशल तरुणांना रोजगाराच्या शोधासाठी आता भटकंती करण्याची किंवा मोठ्या शहरांमध्ये स्थलांतर करण्याची गरज भासणार नाही. राज्य सरकारने तंत्रज्ञानाचा वापर करून तरुणांच्या हाताला स्थानिक पातळीवरच काम मिळवून देण्यासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. .उत्तर प्रदेशातील सर्व १८ मंडळांमध्ये 'Blue Dots AI' या अत्याधुनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा अधिकृत शुभारंभ करण्यात आला आहे. हा प्लॅटफॉर्म स्थानिक तरुण आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSMEs) यांच्यातील अंतर मिटवण्यासाठी एक भक्कम दुवा म्हणून काम करणार आहे.शनिवारी राज्याचे व्यावसायिक शिक्षण आणि कौशल्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल यांनी पहिल्या संयुक्त सुविधा केंद्राचे (Joint Facility Centre) उद्घाटन केले. गाझियाबादमध्ये राबवण्यात आलेला हा पथदर्शी प्रकल्प (Pilot Project) अत्यंत यशस्वी ठरल्यानंतर, आता ही डिजिटल सेवा संपूर्ण उत्तर प्रदेशात लागू केली जात आहे..काय आहे 'Blue Dots AI' ची वैशिष्ट्ये?सध्याच्या काळातील सर्वात मोठे आव्हान हे आहे की, एकाच परिसरात रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध असतात आणि तिथेच योग्य उमेदवारही असतात, परंतु माहितीच्या अभावामुळे ते एकमेकांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. हे अंतर संपवण्यासाठी या प्लॅटफॉर्ममध्ये दोन मुख्य वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत:मोबाईल मॅपवर नोकऱ्यांची माहिती (Location-based Mapping): या तंत्रज्ञानामुळे तरुणांना त्यांच्या घराच्या आसपास किंवा विशिष्ट परिसरात कोणत्या नोकऱ्या उपलब्ध आहेत, हे थेट मोबाईल मॅपवर (नकाशावर) अचूक लोकेशनसह पाहता येईल.स्थानिक भाषेत 'वॉइस कॉल' सुविधा: अनेकदा ग्रामीण भागातील तरुणांना इंग्रजी किंवा क्लिष्ट हिंदी भाषेमुळे डिजिटल फॉर्म भरताना अडचणी येतात. त्यामुळे या प्लॅटफॉर्मवर स्थानिक भाषेवर आधारित वॉइस कॉल सुविधा देण्यात आली आहे. तरुण केवळ फोन करून आपल्या भाषेत नोकऱ्यांची सविस्तर माहिती मिळवू शकतील..गाझियाबादमध्ये मिळाला अभूतपूर्व प्रतिसादहा डिजिटल उपक्रम राज्यभरात लागू करण्यापूर्वी गाझियाबाद जिल्ह्यामध्ये एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून चालवला गेला होता. तिथे अवघ्या काही महिन्यांतच १६ हजारांहून अधिक स्थानिक रोजगाराच्या संधी आणि १५ हजारांपेक्षा जास्त इच्छुक उमेदवारांची यशस्वी नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) झाली. हाच यशस्वी पॅटर्न आता संपूर्ण राज्यात राबवला जात आहे..ICC Ranking: जसप्रीत बुमराहला जबरदस्त धक्का... मॅट हेन्रीने न्यूझीलंडचा ३६ वर्षांचा दुष्काळ संपवला; Joe Root पुन्हा टॉपर ठरला.आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेशच्या संकल्पाला बळया उद्घाटन प्रसंगी बोलताना राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल यांनी सांगितले की, "सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट स्थानिक तरुण, महिला आणि कुशल कामगारांना त्यांच्या हक्काच्या क्षेत्रात रोजगार मिळवून देणे हे आहे. जेव्हा आपल्या परिसरातील कौशल्य आणि तिथेच असलेले स्थानिक उद्योग एकमेकांशी थेट जोडले जातील, तेव्हा 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश'चे उद्दिष्ट अधिक वेगाने आणि मजबुतीने पूर्ण होईल."या प्लॅटफॉर्ममुळे स्थानिक उद्योगांनाही त्यांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षित आणि पात्र उमेदवार शोधण्यासाठी मोठी सोय झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.