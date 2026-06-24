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Blue Dots AI: नोकरी शोधण्याची पद्धत बदलणार! मोबाईल मॅपवर दिसणार आसपासच्या कंपन्यांमधील रिक्त जागा

Blue Dots AI Revolutionizes Local Job Search: उत्तर प्रदेश सरकारच्या नव्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे तरुणांना मोबाईल नकाशा वर जवळपासच्या कंपन्यांमधील नोकरीच्या जागा पाहता येणार असून स्थानिक भाषेत व्हॉइस कॉल सुविधाही उपलब्ध होणार आहे.
Blue Dots AI

Blue Dots AI

esakal

प्रशांत पाटील
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उत्तर प्रदेशातील सुशिक्षित आणि कुशल तरुणांना रोजगाराच्या शोधासाठी आता भटकंती करण्याची किंवा मोठ्या शहरांमध्ये स्थलांतर करण्याची गरज भासणार नाही. राज्य सरकारने तंत्रज्ञानाचा वापर करून तरुणांच्या हाताला स्थानिक पातळीवरच काम मिळवून देण्यासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे.

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