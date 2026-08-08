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Bofors Case: ‘बोफोर्स’ प्रकरणाला ४० वर्षांनी पूर्णविराम, सर्वोच्च न्यायालयातील शेवटची याचिकाही निकाली

Supreme Court Brings Bofors Case to an End: बोफोर्स प्रकरणाला ४० वर्षांनंतर पूर्णविराम मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदुजा बंधू आणि एबी बोफोर्सशी संबंधित शेवटची प्रलंबित याचिका फेटाळली.
Bofors Case

Bofors Case

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बहुचर्चित बोफोर्स प्रकरणाला अखेर ४० वर्षांनंतर पूर्णविराम मिळाला आहे. हिंदुजा बंधूंच्या विरोधात दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली शेवटची याचिका न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयात बोफोर्सबद्दलची कोणतीही याचिका उरलेली नाही.

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