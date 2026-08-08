Bofors Case: ‘बोफोर्स’ प्रकरणाला ४० वर्षांनी पूर्णविराम, सर्वोच्च न्यायालयातील शेवटची याचिकाही निकाली

बहुचर्चित बोफोर्स प्रकरणाला अखेर ४० वर्षांनंतर पूर्णविराम मिळाला आहे. हिंदुजा बंधूंच्या विरोधात दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली शेवटची याचिका न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयात बोफोर्सबद्दलची कोणतीही याचिका उरलेली नाही. .बोफोर्स प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने २००५ साली दिलेल्या निकालाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होती. ही याचिका न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने फेटाळली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने हिंदूजा बंधू व स्वीडीश शस्त्रास्त्र निर्मिती कंपनी ‘एबी बोफोर्स’ यांच्याविरोधातील सर्व गुन्हेगारी कारवाई रद्द केली होती..US Tariff: रशियासोबतची मैत्री भारताला पडणार महाग? अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये 100% टॅरिफ विधेयक मंजूर, भारतासह 5 देशांवर संकट.त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. श्रीचंद आणि गोपीचंद हिंदुजा यांचे निधन झाले आहे. त्यामुळे त्यांचे नाव याचिकेतून हटवले जाण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला जावा, अशी विनंती ॲड. अजय अगरवाल यांनी न्यायालयाकडे केली..यावर अतिरिक्त वेळ देण्यास नकार देत खटला जास्त लांबवला जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाकडून सांगण्यात आले. उच्च न्यायालयाने २००५ सालीच कार्यवाही रद्द केली होती आणि त्यावेळी सीबीआयकडून त्या आदेशाला देण्यात आलेले आव्हानही अपयशी ठरले होते..Delhi High Court: आंदोलनाची जागा का बदलत नाही?; दिल्ली उच्च न्यायालयाची जंतरमंतरविषयी विचारणा.मग आता कोणत्या बाबीवर निर्णय होणे बाकी आहे, असा सवाल न्या. पारडीवाला यांनी उपस्थित केला. उच्च न्यायालयाने ३१ मे २००५ रोजी श्रीचंद, गोपीचंद आणि प्रकाश हिंदुजा यांच्यासह एबी बोफोर्स कंपनीला सर्व गुन्हेगारी आरोपांतून निर्दोष मुक्त केले होते. पुराव्यांमध्ये त्रुटी असल्याचे सांगतानाच बोफोर्स व्यवहारात हिंदुजा बंधूंची प्रत्यक्ष भूमिका होती, हे सिद्ध करण्यात सीबीआयला अपयश आल्याचे तेव्हा न्यायालयाने स्पष्ट केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.