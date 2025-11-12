Factory Boiler Blast: भीषण अपघात! औषध कारखान्यात बॉयलरचा मोठा स्फोट, २ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू, २० जण जखमी

गुजरातमधील भरूच येथील एका औषध कारखान्यात मोठी दुर्घटना घडली आहे. गुजरात औद्योगिक विकास महामंडळ (GIDC) च्या सायखा परिसरातील औषध कारखान्यात बॉयलरचा स्फोट झाल्यानंतर भीषण आग लागली. या अपघातात दोन कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. तर सुमारे २० जण जखमी झाले आहेत. प्रशासनाने मदत आणि बचाव कार्य पूर्ण केले आहे..भरूचचे जिल्हा दंडाधिकारी गौरांग मकवाना यांनी सांगितले की, मंगळवारी रात्री अडीच वाजण्याच्या सुमारास कारखान्यातील बॉयलरमध्ये अचानक एक शक्तिशाली स्फोट झाला. हा स्फोट इतका शक्तिशाली होता की संपूर्ण इमारत क्षणार्धात कोसळली. कारखान्याच्या बहुतेक भागात आग पसरली. स्फोटाचा आवाज आजूबाजूच्या परिसरात ऐकू आला. त्यामुळे स्थानिकांमध्ये घबराट पसरली..Delhi Blast: दहशतवाद्यांकडे होती आणखी एक कार? i20 नंतर लाल रंगाच्या EcoSportच्या शोधात पोलिस.माहिती मिळताच अग्निशमन विभाग, पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले. सुमारे तीन तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर आग आटोक्यात आणण्यात आली. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, स्फोटानंतर बहुतेक कामगार लगेचच पळून जाण्यात यशस्वी झाले. परंतु दोन कामगार आत अडकले आणि जळून मृत्युमुखी पडले. आग विझवल्यानंतर बचाव पथकांनी ढिगाऱ्यातून त्यांचे मृतदेह बाहेर काढले..या घटनेत जखमी झालेल्या सुमारे २० कामगारांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जखमींपैकी बहुतेकांना किरकोळ भाजले किंवा दुखापत झाली आहे. त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे वृत्त आहे. काही कारखान्यातील कामगारांनी असा दावा केला आहे की, अपघातानंतर एक व्यक्ती अजूनही बेपत्ता आहे. तो ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती आहे..भरूच जिल्हा प्रशासनाने सांगितले की, औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालनालयाचे (डिश) अधिकारीही घटनास्थळी पोहोचले आहेत. ते कारखाना संचालकाकडे सर्व आवश्यक सुरक्षा परवाने आणि परवाने होते का याची चौकशी करत आहेत. बॉयलरची नियमित देखभाल वेळेवर होते का याचीही तपासणी करत आहेत..Crime: अपार कष्ट करून वाढवलं, पण नंतर कॉन्ट्रॅक्ट किलरच्या मदतीनं आईनं पोटच्या मुलाला संपवलं, धक्कादायक कारण समोर.प्राथमिक तपासात बॉयलरमधील तांत्रिक बिघाड किंवा जास्त दाबामुळे स्फोट झाल्याचे दिसून येत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. फॉरेन्सिक अहवाल आल्यानंतरच नेमके कारण स्पष्ट होईल. प्रशासनाने मृतांच्या कुटुंबियांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. भरपाईची रक्कम निश्चित करण्याचा विचार करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.