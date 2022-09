Bomb Hoax: विमानात प्रवाशांमध्ये भांडण; पसरली बॉम्बची अफवा!

By

नवी दिल्ली : दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरुन उड्डाण करणाऱ्या मलेशिया एअरलाईन्सच्या विमानात बॉम्बची अफवा पसरल्यानं खळबळ उडाली होती. पण संबंधित विमानाची कसून तपासणी केल्यानंतर या विमानं इच्छित स्थळाकडे उड्डाण केलं, शुक्रवारी दुपारी ही घटना घडली. यामुळं विमानाच्या उड्डाणाला तब्बल दोन तास उशीर झाला. (Bomb Hoax in Malaysia Airlines flight due to quarrel between passengers)

हेही वाचा: नैसर्गिक वायूंची रेकॉर्डब्रेक दरवाढ; CNG, स्वयंपाकाचा पाईप गॅस महागणार

ही अफवा पसरण्यामागंच कारण विमानातील दोन प्रवाशांमधील भांडणं असल्याचं समोर आलं आहे. या दोघांच्या भांडणात एकाच्या बॅगमध्ये बॉम्ब असल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर इमर्जन्सी आलार्म वाजवण्यात आला. या सर्व गोंधळात विमानाच्या उड्डाणाला उशीर झाला.

हेही वाचा: Shashi Tharoor: "राहुल गांधींचं 'भारत जोडो' सुरु तर काँग्रेसचे भावी अध्यक्ष 'भारत तोडो'च्या तयारीत"

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, मलेशिया एअरलाइन्सचं विमान एमएच-१७३ दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास बॉम्ब असल्याची माहिती मिळाली होती. यावरुन सुरक्षा रक्षकांना सतर्क करण्यात आलं होतं. त्यांना संपूर्ण विमानाची कसून तपासणी केली. यामध्ये सुमारे ४० मिनिटं उशीरानं क्वाललांपूरकडे उड्डाण केलं.

दरम्यान, बॉम्बच्या अफवेचा हा गोंधळ घालणाऱ्या चार नागरिकांना स्थानिक पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं.