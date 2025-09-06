Army Chief Anil Chauhan : चीनसोबतचा सीमावाद हे मोठे आव्हान; युद्धाला सदैव सज्ज राहायला हवे

नवी दिल्ली - ‘पाकिस्तानच्या भारतविरोधी छुप्या युद्धापाठोपाठ चीनसोबतचा सीमावाद हा देशाच्या सुरक्षेपुढील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. भारताला घायाळ करणे हीच पाकची रणनीती असून आपण संघर्षासाठी सदैव सज्ज राहायला हवे,’ असे प्रतिपादन सरसेनाध्यक्ष अनिल चौहान यांनी केले आहे. गोरखपूर येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते..चौहान म्हणाले की, ‘भारतासमोर दोन अण्वस्त्रसंपन्न देशांनी मोठे आव्हान उभे केले असून त्याने कोणत्याही प्रकारच्या पारंपरिक युद्धाला सामोरे जाण्यासाठी सज्ज राहायला हवे. ऑपरेशन सिंदूरच्या काळात भारतीय लष्कराला पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले होते.या कारवाईच्या माध्यमातून पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्यात आला तसेच सीमापार दहशतवादाला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी सीमारेषा आखण्यात आली होती.’ चौहान यांनी यावेळी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल यांचेही कौतुक केले. प्रत्यक्ष लक्ष्य निर्धारित करणे, तुकड्या तैनात करणे आणि योग्य वेळी माघार घेण्यासाठी रणनीती आखणे यामध्ये दोवाल यांची भूमिका महत्त्वाची ठरल्याचे सरसेनाध्यक्ष म्हणाले. भारतासमोरील सुरक्षाविषयक आव्हानांचाही त्यांनी ऊहापोह केला..अण्वस्त्रे, तंत्रज्ञानाचे आव्हान‘शेजारी आक्रमक देश हे पाचवे सर्वांत मोठे आव्हान असून ते आण्विक शस्त्रांनी सज्ज आहेत. आपल्याला त्यांचाही सामना करावा लागेल. या दोघांना सामोरे जाण्यासाठी आपण नेमका कसा संघर्ष करणार आहोत, यावर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. तंत्रज्ञान आणि त्याचे परिणाम हे आपल्यासमोरील सहावे मोठे आव्हान असून त्यालाही आपल्याला टाळता येणार नाही,’ असेही चौहान यांनी स्पष्ट केले..अवकाशामध्येही संघर्ष‘चीनसोबतच्या सीमावादाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. पाकिस्तान छुप्या युद्धाच्या माध्यमातून आपल्याला घायाळ करतो आहे. भारताच्या शेजारी देशांमध्ये सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरता आहे. देशावर देखील याचा परिणाम होताना दिसतो. भविष्यातील युद्धनीतीमध्ये आमूलाग्र बदल होताना दिसतो..भविष्यातील युद्ध हे केवळ जमीन, भूमी आणि जल यापुरतेच मर्यादित राहणार नाही तर ते अवकाशामध्येही लढले जाईल. सायबर आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक आघाडीवर देखील आपल्याला संघर्ष करावा लागेल,’ असे चौहान यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.