काश्मीर वाद Hyundai व्हाया KFC, Pizza Hut; ट्विटरवरची टिवटिव भोवली

सुप्रसिद्ध कार कंपनी ह्युंदाईच्या पाकिस्तानमधील एका डिलरने काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांच्या समर्थनार्थ केलेल्या एका ट्वीटनंतर भारतात #BoycoottHyundai मोहीम भारतात ट्रेंड होत होती. त्यानंतर Hyundai Motor India ने भारत आमचं दुसरं घर असल्याचं म्हणत पाकिस्तानी डिलरला झापले होते. हे प्रकरण ताजं असतानाच आता #BoycottKFC आणि #BoycottPizzaHut सोशल मीडियावर (Social Media) ट्रेंड होऊ लागले आहे.

KFC आणि Pizza Hut या फास्ट फूड रेस्तराँ चेनच्या पाकिस्तान ट्विटर हँडलवरून काश्मीरसंदर्भात वादग्रस्त पोस्ट करण्यात आली होती. यानंतर सोमवारी भारतातील लोकांनी सोशल मीडियावर त्याचे स्क्रीनशॉट शेअर करण्यास सुरुवात केली आणि #BoycottKFC आणि #BoycottPizzaHut सोशल मीडियावर ट्रेंड होऊ लागले. (After Boycott Hyundai, now the boycott post on KFC, Pizza Hut is trending on social media in India.)

हेही वाचा: भारत आमचं दुसरं घर! काश्मीरवरील वादग्रस्त ट्वीटनंतर Hyundaiने पाक डिलरला झापलं

दक्षिण कोरियाची कार कंपनी ह्युंदाईनंतर आता केएफसी आणि पिझ्झा हट या कंपन्यांनाही भारतात बहिष्काराचा सामना करावा लागला आहे. काश्मीरसंबंधातील एका वादग्रस्त पोस्ट या कंपन्यांच्या पाकिस्तान सोशल मीडिया हँडलने शेअर केली होती आणि यासाठी त्यांना भारताच्या विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे.

काश्मीरबाबत पोस्टवरून भारतीय या कंपन्यांवर संतप्त -

पाकिस्तानमध्ये ५ फेब्रुवारीला 'काश्मीर एकता दिवस' साजरा केला जातो. या कंपन्यांनी ५ फेब्रुवारी रोजी केलेल्या पोस्टमध्ये काश्मीरच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या कंपन्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवरून आता पोस्ट हटवण्यात आल्या असल्या तरी भारतीय ट्विटर वापरकर्ते या कंपन्यांना टॅग करत स्क्रीनशॉट शेअर करत आहेत.

हेही वाचा: चीनच्या हिवाळी ऑलम्पिकवर भारताचा बहिष्कार; 'डीडी'नेही घेतली ठाम भूमिका

KFC नं मागितली माफी-

केएफसी आणि पिझ्झा हटच्या बहिष्काराची मागणी सोशल मीडियावर ट्रेंड झाल्यानंतर केएफसी इंडियाने माफी मागितली आहे, तर पिझ्झा हटनेही याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. KFC इंडियाने लिहिले की, "आम्ही KFC च्या काही सोशल मीडिया खात्यांद्वारे देशाबाहेर शेअर केलेल्या पोस्टबद्दल दिलगीर आहोत. आम्ही भारताचा आदर करतो आणि भारताचा सन्मान करतो. आम्ही भारतीयांची सेवा करण्यास वचनबद्ध आहोत."

Pizza Hut चं स्पष्टीकरण-

सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या कोणत्याही पोस्टच्या मजकुराला समर्थन तसेच संमती देत नाही, असं पिझ्झा हटने म्हटले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, "आम्ही आमच्या सर्व बंधुभगिनींची अभिमानाने सेवा करण्याच्या वचनबद्धतेवर ठाम आहोत."

हेही वाचा: कोरोना व्हायरसचा फटका 'ह्युंदाई' कंपनीला; कसा पाहा!

ह्युंदाईने म्हटलं भारत आमचं दुसरं घर-

KFC आणि Pizza Hut पूर्वी सुप्रसिद्ध कार कंपनी ह्युंदाईच्या पाकिस्तानमधील एका डिलरने काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांच्या समर्थनार्थ केलेल्या एका ट्वीटनंतर भारतात @BoycoottHyundai मोहीम भारतात ट्रेंड होत होती. त्यानंतर Hyundai Motor India ने भारत आमचं दुसरं घर असल्याचं म्हणत पाकिस्तानी डिलरला झापले होते.