BoycottIndigo अर्णब गोस्वामींचा व्हिडिओ पोस्ट करणाऱ्या कुणालला इंडिगोनं केलं बॅन

नवी दिल्ली : पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांचा एक व्हिडिओ काल सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने तो व्हिडिओ विमानात शूट करून शेअर केलाय. यात कुणाल अर्णब यांना त्यांच्या पत्रकारितेविषयी सवाल करत आहे मात्र अर्णब त्याच्या कोणत्याही प्रश्नांचं उत्तर देत नाही. हा सर्व प्रकार इंडिगोच्या मुंबई ते लखनौ विमानात घडला. या सर्व प्रकरानंतर इंडिगो व एअर इंडिया या विमान कंपन्यांनी सहा महिन्यासांठी कुणालला विमान प्रवासाची बंदी घातली आहे. यावर सोशल मीडियावर कुणालच्या समर्थनार्थ #BoycottIndigo हा हॅशटॅग ट्रेंड होत आहे.

Video:अर्णब गोस्वामींच्या विमानातील व्हिडिओमुळं ट्विटरवर धुमाकूळ

I did this for my hero...

I did it for Rohit pic.twitter.com/aMSdiTanHo — Kunal Kamra (@kunalkamra88) January 28, 2020

कुणाल कामराने गैरवर्तन केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्याच्या या वागणुकीमुळे अर्णब गोस्वामींसह इतर प्रवाशांनाही त्रास झाला. तसेच विमानातील इतर मदतनीससही हा वाद सोडवण्यासाठी मध्ये पडले नाहीत. त्यामुळे सोशल मीडियावर इंडिगोवर चांगलंच तोंडसुख घेतलं जातंय. कुणाल कामरावर सहा महिन्यांची बंदी कशी घालू शकतात, असा सवाल इंडिगो व एअर इंडियाला नेटकरी करत आहेत.

Thank you Indigo a six month suspension is honestly very kind of you...

Modiji might be suspending Air India forever. https://t.co/ari4erSE5F — Kunal Kamra (@kunalkamra88) January 28, 2020

I had 4kgs excess luggage once, your card machine wasn’t working & I didn’t have cash... He said “Jane do sir” I said “Nahi, aapki airline debt main hai, Main paise de ke jaunga.” I waited till he could figure how to take my money. Acha Sila diya tune mere pyaar ka... https://t.co/lLcLAhvFTR — Kunal Kamra (@kunalkamra88) January 28, 2020

सोशल मीडियावर या बाबत संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. काहींनी #BoycottIndigo म्हणत इंडिगोवर बहिष्कार घातलाय, तर काहींनी कुणाल कामरावर बंदी घातली हे एक प्रकारे बरे केल्याची प्रतिक्रीया दिली आहे.

Yes I do boycott indigo...I will never book my ticket on indigo.....Also I am cancelling my upcoming flight on indigo...@kunalkamra88#BoycottIndigo pic.twitter.com/yg2ukp7NFE — ANTI CAA-NRC (@vikrantmandla) January 28, 2020

Dont travel in indigo i will not travel till kunal kamra is not allowed to choose @IndiGo6E#BoycottIndigo pic.twitter.com/WTeBTvKj1L — Mahatma Gandhi Sena (@dildar12) January 28, 2020

Gonna not fly indigo and even cancel my upcoming flights even if it costs me fees. #BoycottIndigo https://t.co/rRsum82vez — Saurabh Roy (@D_dark_knight_1) January 28, 2020

Flight mode ON#BoycottIndigo till the suspension is revoked. pic.twitter.com/cnYuQUGVXd — Deepak Kumar Sonkar (@iamdeepusonkar) January 28, 2020

#AirIndia वालो से इतना कहना है अपनी नोकरी बचा लो पहले #Air

Indigo bans Kunal Kamra from flying for six month's now Air INDIA too

If Arnab can ask ridiculous questions on media,

Kunal didn't even do 1% of Arnab's silly acts . . .#BoycottIndigo #kunalkamra pic.twitter.com/TLjSZvHabo — Dr. Sunil Kumar Meena (@Drsunil0198) January 28, 2020

Thank God Spicejet didnt ban Pragya Thakur for throwing a tantrum on passengers during a flight few weeks back..#BoycottIndigo pic.twitter.com/McJhKFXWJd — Prasanna Pawar (@p_pawar4) January 29, 2020

Kunal: Answer my questions. Nation wants to know.

Arnab: Kunal: You are coward.

Arnab: Kunal: Modi ji is coward.

Arnab: Baap pe nahi jaane ka. #BoycottIndigo — Manu Singh Meena (@ManuSinghMeena7) January 28, 2020

फ्लाईटमध्ये नक्की काय घडलं?

कुणाल कामराने एका ट्विटमध्ये म्हटलंय की, लखनौला जाणाऱ्या फ्लाईटमध्ये अर्णब गोस्वामी यांची भेट झाली. त्यांच्याशी बोलण्याचा माझा प्रयत्न होता. त्यांच्या पत्रकारितेविषयी माझी काही मतं आहेत. ती त्यांना सांगायची होती. त्यांनी माझ्या कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर देणं टाळलं. त्यावेळी त्यांनी मला मानसिक संतुलन बिघडलेला (mentally unstable) असा उल्लेख केला, असं कुणालनं म्हटलंय. हा व्हिडिओ शूट केल्याचा मला कोणताही खेद किंवा खंत नाही. या प्रकाराबद्दल विमानातील एक व्यक्तीसोडून सर्वांचे मी आभार मानले. मी केलेलं कोणतंही कृत्य गुन्हेगारी स्वरूपाचं आहे, असं मला वाटत नाही.