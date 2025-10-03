Crime: विवस्त्र करून मारहाण, तोंडावर मूत्रविसर्जन अन्...; प्रेयसीला भेटायला आलेल्या प्रियकरासोबत कुटुंबाचं क्रूर कृत्य

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी जिल्ह्यात एक हृदयद्रावक घटना घडली आहे. एका प्रेयसीला भेटायला आलेल्या प्रियकराला तिच्या कुटुंबीयांनी पकडले. त्यानंतर त्यांनी क्रूरतेने सर्व मर्यादा ओलांडल्या. त्या तरुणाला केवळ क्रूरपणे मारहाण करण्यात आली नाही तर सर्वांनाच स्तब्ध करणाऱ्या क्रूरतेचा सामना करावा लागला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. ज्यामुळे पोलिसांनी कारवाई केली आहे. गुन्हा नोंदवला आणि तपास सुरू केला..मिळालेल्या माहितीनुसार, हे प्रकरण मोहम्मदी पोलीस स्टेशन हद्दीतील भारीगव्हाण गावातील आहे. गावातील रहिवासी राजू यादव यांचे एका महिलेशी प्रेमसंबंध होते. तिच्या पतीचे निधन झाले होते. २४-२५ सप्टेंबरच्या रात्री महिलेने राजूला तिच्या घरी बोलावले. राजू येताच महिलेच्या कुटुंबाला घटनेची माहिती मिळाली आणि त्यांनी त्याला पकडले..Viral: मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघात कार्यकर्त्याचे लाजिरवाणे कृत्य, रुग्णाला बिस्कीट दिले, फोटो काढला अन् परत घेतले, पाहा व्हिडिओ.राजूला पकडल्यानंतर त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांनी त्याला ओलीस ठेवले. त्यानंतर त्याचे मुंडन जबरदस्तीने केले गेले. गरम तव्यावर बसवले गेले. ज्यामुळे तो गंभीर भाजला. आरोपीने त्या तरुणाला आणखी अमानुष कृत्ये केली. त्याच्या तोंडावर लघवीही केली. काही उपस्थितांनी संपूर्ण घटनेचे चित्रीकरण केले. जे आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..Crime: वृद्ध महिलेचं ३५ वर्षीय मजुरासोबत प्रेमाचं सूत जुळलं; एकत्र राहण्यासाठी भयंकर कृत्य केलं, जे घडलं त्यानं कुटुंब हादरलं.या घटनेचा एक व्हिडिओ समोर आला. ज्यामुळे परिसरात खळबळ उडाली. या घटनेत महिलेच्या कुटुंबातील पाच सदस्यांचा सहभाग असल्याचे वृत्त आहे. सत्येंद्र यादव, पुनीत यादव, जसविंदर, जितेंद्र आणि सुमित यादव अशी आरोपींची ओळख पटली आहे. व्हिडिओ व्हायरल होताच, मोहम्मदी पोलीस ठाण्याने तातडीने कारवाई करत पाच जणांविरुद्ध गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.