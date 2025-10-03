देश

Crime: विवस्त्र करून मारहाण, तोंडावर मूत्रविसर्जन अन्...; प्रेयसीला भेटायला आलेल्या प्रियकरासोबत कुटुंबाचं क्रूर कृत्य

Boyfriend Beating Viral Video: एका विधवेला भेटायला आलेल्या प्रियकरावर क्रूरतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडण्यात आल्या. महिलेच्या कुटुंबाने तरुणावर असा अत्याचार केला की ते ऐकून तुम्हालाही थरकाप उडेल.
Boyfriend Beating Viral Video

Boyfriend Beating Viral Video

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी जिल्ह्यात एक हृदयद्रावक घटना घडली आहे. एका प्रेयसीला भेटायला आलेल्या प्रियकराला तिच्या कुटुंबीयांनी पकडले. त्यानंतर त्यांनी क्रूरतेने सर्व मर्यादा ओलांडल्या. त्या तरुणाला केवळ क्रूरपणे मारहाण करण्यात आली नाही तर सर्वांनाच स्तब्ध करणाऱ्या क्रूरतेचा सामना करावा लागला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. ज्यामुळे पोलिसांनी कारवाई केली आहे. गुन्हा नोंदवला आणि तपास सुरू केला.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
crime
family
Beating
boyfriend
Abusing and beating

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com