देश

Crime: 'मला तुझ्यासोबत बोलायचंय, भेटायचं का'? प्रियकरानं प्रेयसीला घरी बोलवलं; नंतर निर्दयीपणे संपवलं, कारण सांगितलं...

Boyfriend Murder Girlfriend News: एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका प्रियकराने प्रेयसीला संपवलं आहे. या घटनेचे धक्कादायक कारण समोर आले आहे. यानंतर या प्रकरणातील आरोपीचा शोध सुरू आहे.
Vrushal Karmarkar
Updated on

हैदराबादच्या बोराबांडा पोलीस स्टेशन परिसरात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका तरुणाने त्याच्याशी नीट बोलत नसल्याचा राग आल्याने तरुणीची निर्घृण हत्या केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे आणि त्याची चौकशी करत आहे. पोलिसांनी सांगितले की, आरोपी प्रियकर आणि मृत तरुणीची आधीच ओळख होती. त्यांची भेट एका पबमध्ये झाली.

