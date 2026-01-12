Crime: 'मला तुझ्यासोबत बोलायचंय, भेटायचं का'? प्रियकरानं प्रेयसीला घरी बोलवलं; नंतर निर्दयीपणे संपवलं, कारण सांगितलं...

हैदराबादच्या बोराबांडा पोलीस स्टेशन परिसरात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका तरुणाने त्याच्याशी नीट बोलत नसल्याचा राग आल्याने तरुणीची निर्घृण हत्या केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे आणि त्याची चौकशी करत आहे. पोलिसांनी सांगितले की, आरोपी प्रियकर आणि मृत तरुणीची आधीच ओळख होती. त्यांची भेट एका पबमध्ये झाली. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत महिलेचे नाव खानीज फातिमा असे आहे. खानीज पूर्वी बंजारा हिल्समधील एका पबमध्ये काम करत होती. ती अलीकडेच उर्वशी बारमध्ये राहायला आली होती. आरोपी या स्थलांतरामुळे नाराज होता. आरोपीला संशय होता की, ती जाणूनबुजून त्याच्यापासून दूर जात आहे आणि म्हणूनच ती योग्यरित्या संवाद साधत नाही. या संशयामुळे त्याने तिच्याशी बोलण्याच्या बहाण्याने तिला फोन केला..टोलचे १०० रुपये वाचवायला शॉर्टकट घेतला, पण इंजिनिअरनं गमावला जीव; १५ दिवसांपूर्वी घेतलेली नवी कार.तिला घरी बोलावले आणि तिला भेटल्यानंतर त्याने तिची हत्या केली. आरोपीचे नाव झहीर उर्फ झाकीर असे आहे, जो एका ज्यूस सेंटरमध्ये काम करतो. ही हत्या एर्रागड्डा मानसिक रुग्णालयाच्या आवारात झाली. हत्येनंतर, आरोपी त्याच्या गावी परतला आणि त्याने रहिवाशांना घटनेची माहिती दिली. या घटनेनंतर परिसरात खळबळ उडाली होती..Supreme Court : मोदी सरकारला धक्का! निवडणूक आयुक्तांबाबतच्या कायद्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाची नोटीस, मागितलं उत्तर.स्थानिकांकडून मिळालेल्या माहितीवरून पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि बोराबांडा पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतले. खानीज फातिमाचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी एरागड्डा जवळील रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.