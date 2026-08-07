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Brass Art: साध्या पीतळावर कोरीव कामाची जादू! ब्रास सिटीला भेट देऊन नक्की पहा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्याची अद्भुत कलासाधना

Mahavir Singh Turns Simple Brass Into Stunning Art: मुरादाबादच्या ‘ब्रास सिटी’ला ODOP योजनेचा हातभार; पीतळावरील कोरीव नक्षीकामातून महावीर सिंह यांची राष्ट्रीय पातळीवर झळकलेली कलासाधना
Brass City Artist Mahavir Singh Preserves Traditional Brass Carving With Exceptional Artistry and National Award Winning Craft

Brass City Artist Mahavir Singh Preserves Traditional Brass Carving With Exceptional Artistry and National Award Winning Craft

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद जिल्हा 'ब्रास सिटी' म्हणून देशभर प्रसिद्ध आहे. येथील पीतळ उद्योगाची 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट' (ODOP) योजनेत निवड झाल्यानंतर कारागिरांना आर्थिक मदत, प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होण्याची संधी आणि नव्या बाजारपेठा उपलब्ध झाल्या आहेत.

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National Award
winner
Traditional
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