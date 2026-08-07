Brass Art: साध्या पीतळावर कोरीव कामाची जादू! ब्रास सिटीला भेट देऊन नक्की पहा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्याची अद्भुत कलासाधना

उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद जिल्हा 'ब्रास सिटी' म्हणून देशभर प्रसिद्ध आहे. येथील पीतळ उद्योगाची 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट' (ODOP) योजनेत निवड झाल्यानंतर कारागिरांना आर्थिक मदत, प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होण्याची संधी आणि नव्या बाजारपेठा उपलब्ध झाल्या आहेत..ODOP योजनेचा उद्योगाला फायदाया योजनेमुळे पीतळ उद्योगाशी संबंधित कारागिरांना कर्ज, अनुदान आणि देश-विदेशातील प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळत आहे. त्यामुळे त्यांच्या उत्पादनांना मोठी बाजारपेठ मिळत असून व्यवसायाचा विस्तार होत आहे..पीतळ वस्तू तयार होतात कशा?मुरादाबादमध्ये प्रथम पीतळाचा साचा तयार केला जातो. त्यानंतर त्या वस्तूंवर कुशल कारागीर हाताने कोरीव नक्षीकाम आणि पॉलिशिंग करतात. या नक्षीकामामुळेच साध्या वस्तूला आकर्षक रूप आणि अधिक बाजारमूल्य मिळते..महावीर सिंह यांची कलासाधनामुरादाबादचे कारागीर महावीर सिंह १९८८ पासून पीतळावरील कोरीव काम करत आहेत. त्यांच्या उत्कृष्ट कामासाठी त्यांना २०१७ मध्ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आहे.पीतळाची वस्तू तयार झाल्यानंतर त्यावर प्रथम नक्षीचा आराखडा काढला जातो. त्यानंतर फुले, पक्षी आणि पारंपरिक डिझाइन हाताने कोरली जातात. हे काम अत्यंत संयम, अचूकता आणि कौशल्याचे असल्याचे महावीर सिंह सांगतात..प्रदर्शनांमुळे वाढला व्यवसायकोलकात्यासह विविध शहरांतील प्रदर्शनांमध्ये सहभागी झाल्यामुळे महावीर सिंह यांना थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचता आले. त्यातून नवीन ऑर्डर्स मिळाल्या आणि व्यवसायालाही चालना मिळाली..पारंपरिक कौशल्य, आधुनिक बाजारपेठ आणि सरकारी पाठबळ यांच्या जोरावर मुरादाबादचा पीतळ उद्योग देशात आणि परदेशात आपली वेगळी ओळख निर्माण करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.