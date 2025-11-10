देश

Delhi Bomb Blast Fire Officer Video : दिल्ली स्फोटाच्या घटनास्थळी सर्वात पहिल्यांदा पोहोचलेल्या अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं नेमकं काय घडलं

Red Fort Delhi : दिल्ली येथे झालेल्या बॉम्ब ब्लास्टची माहिती संध्याकाळी साडेसातच्या सुमारास मिळताच अग्निशमन दलाने तत्काळ प्रतिसाद दिला.
Delhi Bomb Blast Fire Officer Video

दिल्ली येथे झालेल्या बॉम्ब ब्लास्टची माहिती संध्याकाळी साडेसातच्या सुमारास मिळताच अग्निशमन दलाने तत्काळ प्रतिसाद दिला.

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Delhi Blast Fire Brigade Team : राजधानी दिल्लीमध्ये लाल किल्ल्याजवळ स्फोट झाल्याची घटना घडली आहे. चांदणी चौक मेट्रो स्टेशनजवळ उभ्या असलेल्या एका कारमध्ये स्फोट झाला असून या घटनेनंतर परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
delhi
Delhi Citizens
Delhi government
Delhi crime news
Delhi Airport

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com