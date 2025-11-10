Delhi Bomb Blast Fire Officer Video : दिल्ली स्फोटाच्या घटनास्थळी सर्वात पहिल्यांदा पोहोचलेल्या अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं नेमकं काय घडलं

Delhi Blast Fire Brigade Team : राजधानी दिल्लीमध्ये लाल किल्ल्याजवळ स्फोट झाल्याची घटना घडली आहे. चांदणी चौक मेट्रो स्टेशनजवळ उभ्या असलेल्या एका कारमध्ये स्फोट झाला असून या घटनेनंतर परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे..अग्निशमन विभागाचे उपमुख्य अधिकारी ए. के. मलिक यांनी सांगितले की, “संध्याकाळी सुमारे साडेसातच्या सुमारास स्फोट झाल्याची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाने तत्काळ प्रतिसाद दिला. घटनास्थळी सात अग्निशमन गाड्या पाठवण्यात आल्या. सायंकाळी ७:२९ वाजता आग नियंत्रणात आणण्यात आली.”.मलिक यांनी पुढे सांगितले की, “या घटनेत काही जीवितहानी झाल्याची शक्यता असून आमच्या सर्व पथकांनी घटनास्थळी तळ ठोकला आहे. परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे.” या स्फोटामुळे लाल किल्ला आणि चांदणी चौक परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून पोलिस आणि सुरक्षा यंत्रणांनी परिसर सील करून तपास सुरू केला आहे..१५ जणांवर उपचार सुरूलाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक १ जवळ झालेल्या स्फोटात जखमी झालेल्या १५ जणांना लोकनायक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यापैकी आठ जणांचा रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच मृत्यू झाला. तिघांची प्रकृती गंभीर आहे, तर एका जखमीची प्रकृती स्थिर आहे, अशी माहिती लोकनायक जयप्रकाश नारायण (LNJP) रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक यांनी दिली..Delhi Red Fort blast Live Update : दिल्ली स्फोटानंतर देशातील प्रमुख शहरांमध्ये हायअलर्ट; फडणीस, योगींचे पोलिसांना सतर्कतेचे आदेश.उत्तरप्रदेशात अलर्ट जारीदिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक १ जवळ झालेल्या स्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशात अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. एएनआयशी बोलताना उत्तर प्रदेशचे कायदा आणि सुव्यवस्था विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक अमिताभ यश यांनी सांगितले की, राज्याचे पोलिस महासंचालक (DGP) यांनी सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना संवेदनशील धार्मिक स्थळे, संवेदनशील जिल्हे आणि सीमावर्ती भागांमध्ये सुरक्षा वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत..सर्व सुरक्षा यंत्रणांना सतर्क करण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेशातील सर्व जिल्ह्यांतील पोलिसांना अलर्ट करण्यात आले असून, लखनऊ येथून संवेदनशील भागांमध्ये गस्त आणि तपासणी वाढवण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.