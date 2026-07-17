CJI Suryakant : ५७ सुनावण्या, तरी निर्णय नाही! आता सरन्यायाधीशांकडूनच सुओ मोटो, आजच्या सुनावणीकडे देशाचे लक्ष, काय आहे प्रकरण?

CJI Suryakant Takes Suo Moto Notice : स्तनाच्या कर्करोगावरील जीवनावश्यक औषधाची किंमत कमी करण्याबाबतची याचिका केरळ उच्च न्यायालयात गेल्या चार वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या प्रकरणावर ५७ वेळा सुनावणी होऊनही अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. आता सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या प्रकरणाची स्वतःहून (सुओ मोटो) दखल घेतली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ शुक्रवारी या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे..प्रकरण नक्की काय आहे?हे प्रकरण जून २०२२ पासून केरळ उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. स्तनाच्या कर्करोगाशी झुंज देणाऱ्या एका महिलेने या महागड्या औषधाची किंमत कमी करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती; मात्र, न्यायालयाचा निर्णय येण्यापूर्वीच तिचा मृत्यू झाला. .असे असूनही, केरळ उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण बंद करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, हा मुद्दा केवळ एका महिलेपुरता मर्यादित नसून, त्या विशिष्ट औषधाची गरज असलेल्या प्रत्येक रुग्णावर त्याचा परिणाम होतो. गेल्या चार वर्षांत हे प्रकरण ५७ वेळा सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आले, तरीही त्यावर कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही..सरन्यायाधीशांकडून स्वतःहून दखलज्योत्स्ना सिंग आणि के.एम. गोपाकुमार यांनी केरळ उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून या प्रकरणावर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. या पत्राच्या प्रती राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनाही पाठवण्यात आल्या होत्या. याची स्वतःहून दखल घेत, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी हे प्रकरण शुक्रवारी सुनावणीसाठी निश्चित केले आहे.यावर निर्णय काय देणार याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे..FAQs 1. हे प्रकरण कशाबद्दल आहे? ( हे प्रकरण स्तनाच्या कर्करोगावरील महागड्या औषधाची किंमत कमी करण्याबाबत आहे. 2. ही याचिका कोणी दाखल केली होती? स्तनाच्या कर्करोगाशी झुंज देणाऱ्या एका महिलेने ही याचिका दाखल केली होती. 3. प्रकरण किती काळ प्रलंबित आहे? हे प्रकरण गेल्या चार वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित आहे. 4. सुनावणी किती वेळा झाली आहे? या प्रकरणावर आतापर्यंत ५७ वेळा सुनावणी झाली आहे. 5. सरन्यायाधीशांनी दखल का घेतली? या प्रकरणाचा परिणाम अनेक रुग्णांवर होत असल्यामुळे आणि विलंब होत असल्यामुळे दखल घेतली. 6. पुढील सुनावणी कधी होणार आहे? सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.