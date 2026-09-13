जगात युद्धाची धग, दिल्लीत शांततेचा संदेश; BRICS परिषदेत झाले 'हे' ५ मोठे निर्णय, भारताला काय मिळालं?

जगाच्या जवळपास निम्म्या लोकसंख्येचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या BRICS देशांची महत्त्वाची बैठक दिल्लीत पार पडली. जगाच्या अर्थव्यवस्थेत ४० टक्क्यांहून अधिक वाटा असलेल्या या गटात ११ सदस्य देश, १२ भागीदार देश आणि संयुक्त राष्ट्रांसह पाच आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी सहभाग घेतला. तीन दिवसांच्या चर्चेनंतर या परिषदेत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले..परिषदेच्या शेवटी जारी करण्यात आलेल्या दिल्ली घोषणापत्रात पाच प्रमुख मुद्द्यांवर विशेष भर देण्यात आला. सर्वात आधी दहशतवादाविरोधात ठोस भूमिका घेण्यात आली. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख करत दहशतवादाला मिळणारा आर्थिक पाठिंबा रोखण्यासाठी कठोर पावलं उचलण्यावर सदस्य देशांमध्ये सहमती झाली..BRICS Summit 2026 : एकाच शक्तीचं कायम वर्चस्व शक्य नाही’; BRICS मध्ये जिनपिंग यांची अमेरिकेवर टीका, पंतप्रधान मोदींचे मानले आभार.परिषदेच्या शेवटी जारी करण्यात आलेल्या दिल्ली घोषणापत्रात पाच प्रमुख मुद्द्यांवर विशेष भर देण्यात आला. सर्वात आधी दहशतवादाविरोधात ठोस भूमिका घेण्यात आली. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख करत दहशतवादाला मिळणारा आर्थिक पाठिंबा रोखण्यासाठी कठोर पावलं उचलण्यावर सदस्य देशांमध्ये सहमती झाली..दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा युद्ध आणि लष्करी कारवाईशी संबंधित होता. संघर्षाच्या काळात व्यावसायिक जहाजांच्या मार्गांवर निर्माण होणारे प्रश्न शांततामय चर्चेतून सोडवण्याची भूमिका घेण्यात आली. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे मार्ग सुरक्षित ठेवण्यावर BRICS देशांनी भर दिला..तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे २०२६ ते २०३० या कालावधीतील ग्लोबल व्हॅल्यू चेन मजबूत करण्यावर चर्चा झाली. सदस्य देशांनी एकमेकांसाठी बाजारपेठा अधिक खुल्या करण्यासोबतच व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला. कोणताही विचार न करता लादल्या जाणाऱ्या एकतर्फी शुल्कांबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली..Xi Jinping दिल्लीत दाखल; सोबत काय आणले? 15 हजार पोलीस, ‘भयानक’ ताफा अन् खास कार-विमान.पर्यावरणाच्या वाढत्या आव्हानांवर लक्ष ठेवण्यासाठी BRICS रिमोट सेन्सिंग सॅटेलाइट कॉन्स्टेलेशन सहकार्य करारालाही मंजुरी देण्यात आली. या माध्यमातून उपग्रहांच्या मदतीने पर्यावरणाशी संबंधित बदलांवर लक्ष ठेवण्याच्या दिशेने सहकार्य वाढण्यावर एकमत झालं..पाचवा आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या रचनेत सुधारणा करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. ग्लोबल साऊथच्या देशांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळावं, ही भूमिका पुन्हा एकदा मांडण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.