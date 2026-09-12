BRICS: पाकची उडाली झोप! 'ब्रिक्स'च्या घोषणापत्रात दहशतवादावर सडकून टीका; पहलगाम हल्ल्याचा उल्लेख

Pahalgam attack: नवी दिल्लीत दोन दिवसीय ब्रिक्स शिखर परिषदेत भारताची मुत्सुद्देगिरी दिसून आली आहे. सदस्य देशांनी ‘ब्रिक्स नवी दिल्ली संयुक्त जाहीरनामा २०२६’ एकमुखाने मंजूर केला आहे. तब्बल ४५ पानांच्या या जाहीरनाम्यात दहशतवादाबाबत वापरण्यात आलेली कठोर भाषा भारताच्या दीर्घकालीन सुरक्षेशी संबंधित चिंतांना जागतिक पातळीवर मोठे व्यासपीठ मिळवून देणारी ठरली आहे..विशेष बाब म्हणजे, या दस्तऐवजात पाकिस्तानचे थेट नाव घेतलेले नसले, तरी दहशतवादाविरोधात अत्यंत कडक भूमिका मांडण्यात आली आहे. जाहीरनाम्यात २२ एप्रिल २०२५ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला. या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर अनेक नागरिक जखमी झाले होते..Palghar Bus Tragedy: शिवशाही बसच्या डिकीचे झाकण उघडताच शेतकरी सुभाष पागींचा जागीच मृत्यू, कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर.पाकिस्तानचा थेट उल्लेख नसला तरी दहशतवादाविरोधात एक स्पष्ट संदेश यातून देण्यात आला आहे. ब्रिक्स देशांनी कोणत्याही कारणास्तव, कुठेही आणि कोणीही केलेले दहशतवादी कृत्य हे पूर्णपणे गुन्हेगारी स्वरूपाचे आणि असमर्थनीय असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सर्व सदस्य देशांनी दहशतवादाच्या सर्व रूपांशी लढण्याची आपली कटिबद्धता पुन्हा एकदा अधोरेखित केली..सीमापार दहशतवाद, दहशतवाद्यांना केला जाणारा वित्तपुरवठा आणि त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुरक्षित आश्रयस्थानांविरुद्ध कठोर व प्रभावी कारवाईची गरज यावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे नाव न घेताही पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी नेटवर्क आणि भारताच्या सुरक्षेशी निगडित मुद्द्यांवर ब्रिक्सने नेमके बोट ठेवल्याचे स्पष्ट दिसत असून याकडे भारताची मुत्सुद्देगिरी म्हणून पाहिले जात आहे..दहशतवादाला कोणताही धर्म, राष्ट्रीयत्व, सभ्यता किंवा वांशिक गटाशी जोडण्यास या जाहीरनाम्यात स्पष्ट नकार देण्यात आला आहे. तसेच दहशतवादी कारवाया करणारे आणि त्यांना पाठबळ देणाऱ्या घटकांना जबाबदार ठरवून कायद्यानुसार न्यायालयाच्या पिंजऱ्यात उभे केले पाहिजे, यावर एकमत झाले आहे. ब्रिक्सने दहशतवादाविरुद्ध लढताना अवलंबल्या जाणाऱ्या दुटप्पी भूमिकेलाही ठाम विरोध दर्शवला..Pune Road Inspection: गणेशोत्सवाच्या तोंडावर पुण्यात रस्ते दुरुस्तीचा बोजवारा; मिरवणूक मार्गांवर खड्डे, धोकादायक चेंबर अन् फुटपाथ.सदस्यांनी दहशतवादविरोधी सहकार्य वाढवण्याचे आवाहन केले असून, आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावरील सर्वसमावेशक करार लवकरात लवकर अंतिम करून तो स्वीकारण्याच्या दिशेने पावले टाकण्यावर जोर दिला आहे. यावरून केवळ वरवरची चिंता व्यक्त न करता दहशतवादाची रसद तोडण्यावर या दस्तऐवजात भर दिला गेला आहे..भारताच्या दृष्टीने या ४५ पानांच्या दस्तऐवजात पहलगाम हल्ल्याचा अधिकृत निषेध नोंदवला जाणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. भारत सातत्याने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर कोणत्याही भेदभावाशिवाय दहशतवादावर निर्णायक कारवाईची मागणी करत आला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर, ब्रिक्ससारख्या बहुपक्षीय मंचावर पहलगाम हल्ल्याचा झालेला उल्लेख हे भारताच्या दहशतवादविरोधी धोरणाला मिळालेल्या व्यापक आंतरराष्ट्रीय पाठिंब्याचे प्रतीक ठरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.